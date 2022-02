Derivan 15 ingresos psiquiátricos de menores a Palma al no disponer de este servicio en Ibiza

La población infantojuvenil de las Pitiusas que necesite ser ingresada por sufrir un trastorno mental grave no puede hacerlo en la isla en la que reside. Y es que la única unidad de hospitalización breve que hay en el archipiélago está en Son Espases, en Palma, y tiene once camas. En 2021, esta unidad acogió 15 ingresos procedentes de Ibiza.

El coordinador de Salud Mental de Balears, Oriol Lafau, reconoce que «el espacio se ha quedado justo, sobre todo a raíz de la pandemia, que es cuando hemos notado un incremento de casos relacionados con la salud mental». A día de hoy, solo hay una cama libre.

Aun así, recalca que no todas las hospitalizaciones son de pacientes nuevos. «En infantil, por ejemplo, tenemos una alta tasa de reingreso. Por eso, si hubo 15 hospitalizaciones de Ibiza puede que corresponda a un total de nueve personas porque alguna ha tenido que ingresar de nuevo», insiste.

Lafau considera que la cifra es «baja», por lo que no sale a cuenta, dice, habilitar una unidad de estas características en la isla. «Una planta así requiere de muchos recursos. Solo la infraestructura ya significa que haya un turno de 24 horas de auxiliares, celadores, enfermeras, especialistas, etc, por eso se centraliza en Son Espases», indica.

A pesar de ello, es consciente de que, para muchas familias, trasladarse a Palma con su hijo desbarata sus vidas, pero recuerda que se les facilita una vivienda durante la estancia del menor en el hospital. En el caso de que el traslado no sea posible, se trabaja para que el menor pueda ser hospitalizado en la planta de Pediatría de Can Misses.

Según datos del Instituto Balear para la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (Ibsmia), organismo responsable de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de todos los niños y jóvenes que tienen un trastorno mental grave, la media de estancia de las hospitalizaciones el año pasado fue de diez días y la mayoría de los menores rondaban los 14 años. Además, Lafau confirma que el 10% de los 15 ingresos procedentes de Ibiza estaban relacionados con trastornos alimentarios.

Por su parte, la psiquiatra infantojuvenil del Área de Salud, Magdalena Valverde, incide en que no tener unidad de hospitalización en la isla conlleva «consecuencias» en las familias, que «se desarraigan» de su día a día. Por ello, habla de la importancia de contar, al menos, con un Hospital de Día que permitiría, dice, «poder tener mayor disponibilidad de espacio y recursos para atender, de manera correcta, determinados tipos de trastornos que requieren de atención continuada e intensiva». «No tener ninguna de estas dos opciones dificulta nuestro trabajo», añade.

Pros y contras de la pandemia

El coordinador balear insiste en la importancia de cuidar la salud mental para evitar que determinados trastornos deriven en ingresos.

En este sentido, muestra dos visiones diferentes de lo que ha supuesto la crisis sanitaria; por un lado, «ha ayudado a darle a la salud mental el puesto que merece». Dice, incluso, que se ha conseguido que haya personas que reconozcan su situación después de ver un caso similar al suyo en algún conocido. «Se han dado acontecimientos, también, como el de la gimnasta Simone Biles, que han posicionado a la salud mental en primera línea. Aún así, hay que seguir luchando para quitar el estigma, la vergüenza y, sobre todo, la culpa», reitera Lafau.

Por otro, recuerda que el covid ha agudizado la falta de recursos, tanto a nivel de infraestructuras como de personal, que hay en los hospitales. «Esto hace que se retrase la atención, lo que provoca que los pacientes lleguen a consulta con cuadros que están ya muy agudizados, lo que hace que los pronósticos sean más complejos», concluye.

Dos meses de espera para ver al psiquiatra infantojuvenil

El Govern quiere reforzar la plantilla ante el aumento de problemas de salud mental en la isla. Lo que sí hay en Ibiza, al igual que en Menorca, es una unidad de Salud Mental, que está ubicada en el centro de Es Viver. Y las familias aquí también se encuentran con otro problema: la necesidad de contar con más profesionales. Una situación que «se está tratando de subsanar», apunta el coordinador de Salud Mental de Balears, Oriol Lafau. De hecho, si antes de la pandemia un paciente tenía que esperar de media 40 días para conseguir una cita con el psiquiatra, ahora la demora supera los dos meses. «Se priorizan los casos más graves», reconoce.

En este sentido, la psiquiatra infantojuvenil del Área de Salud de las Pitiusas, Magdalena Valverde, asegura que es «urgente» reforzar la plantilla. «Los números de consultas avalan que no podemos seguir a este nivel porque no estamos dando la respuesta adecuada que necesita el paciente», lamenta. Dice que el año pasado pasaron por su consulta «más de 2.000 chavales, es el 10% de la población infantojuvenil de la isla». «Lo que no puede ser es que vea un caso de anorexia, por ejemplo, una vez al mes. Hay que hacerle seguimiento», reitera. Y lo peor «es que esto va en aumento».

Desde el Área de Salud explican que en plantilla hay tres psiquiatras que cubren dos jornadas completas, dos psicólogos clínicos, una enfermera, un trabajador social y un administrativo a tiempo completo; y, una vez a la semana, cuentan con un psicólogo del proyecto de prevención de la conducta suicida del Observatorio del Suicidio, ya que, en el último año, ha aumentado un 30% la población infantil que tiene estos pensamientos.

El objetivo, subraya Lafau, es incorporar, en las próximas semanas, a una enfermera y un trabajador social a media jornada para «dar respuesta a la demanda». Según datos recogidos por Ibestat, en las Pitiusas había 28.412 empadronados, de 0 a 18 años, en 2020; 26.611 en Ibiza y 1.801 en Formentera.

Por su parte, la Sociedad Española de Psiquiatría alerta de que, en nuestro país, solo hay 9,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por detrás de países como Polonia (24), Finlandia (23) y Bélgica (20).