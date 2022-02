La conselleria de Turismo negocia la Ley Turística con los hoteleros de Ibiza desde el 14 de enero

Cuatro reuniones presenciales e innumerables contactos telefónicos y conversaciones vía ‘zoom’ que se intensificaron durante las dos últimas semanas antes de la aprobación del decreto ley, el día 11 de febrero. Según fuentes de la conselleria de Turismo, el texto de la Ley Turística de Balears fue discutido largamente entre la conselleria de Turismo y las federaciones hoteleras de Ibiza y Formentera, y el intercambio de borradores y propuestas por escrito entre ambas partes fue constante hasta el mismo día 10 de febrero. El único punto del cual el Govern no informó, y que fue una sorpresa para los empresarios cuando se anunció, fue el del bloqueo de las plazas turísticas.

La primera reunión presencial se efectuó el 14 de enero, y antes de la misma la conselleria ya facilitó a los hoteleros un documento con las líneas maestras de lo que sería la futura ley. El siguiente encuentro fue el 19 de enero en Fitur, y en él participaron el conseller de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Ana Gordillo, y el presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, Juanma Costa. En este encuentro ya se les facilitó a los representantes patronales un primer borrador de la Ley Turística.

A partir de este encuentro se inició un proceso de diálogo en el que los hoteleros presentaron diversas propuestas para modificar del texto, y algunas de ellas se incorporaron a los diversos borradores que les fueron facilitando. Se celebraron dos nuevas reuniones los días 26 de enero y 1 de febrero en las que, por parte del Govern, participaron la directora general de Turismo, Rosana Morillo, y el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Rubén Castro, que fue quien llevó la negociación de la implementación de las camas adaptadas. A las conversaciones se incorporó el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza, Manuel Sendino.

El día 3 de febrero la consellería envió a la Fehif un borrador más avanzado, en el que se incluía la actualización de la clasificación hotelera. Una información que se modificó en dos nuevos borradores que se enviaron los días 4 y 7 de febrero.

Los hoteleros presentaron nuevos documentos de peticiones, los días 8 y10 de febrero. El primero se respondió por escrito el día 9, pero el último no obtuvo una respuesta por escrito ya que la Ley se presentó al día siguiente y no hubo tiempo material de redactar un escrito. No obstante, desde la conselleria se asegura que durante el día 10 hubo un contacto telefónico continuo para trabajar el texto que se presentaría en la Mesa del Diálogo Social.

«Nosotros siempre tuvimos claro que se negociaría con las federaciones hoteleras de cada isla y la Asociación de Cadenas Hoteleras», señala la conselleria de Turismo, que destaca que desde el primer momento «la voluntad fue la de lograr un texto consensuado».

Propuestas de los hoteleros

Una parte de las propuestas que los hoteleros facilitaron a la conselleria se han incorporado al texto legal. Así, se incluyó dar más tiempo a los hoteles para implementar las medidas, pasando de los iniciales 3-4 años a un plazo de 6 años, con otro más en el caso de que la temporada 2022 no cumpla con las expectativas. En el asunto de la sustitución de las camas, se incorporó también la propuesta de que aquellos hoteles que ya habían hecho una inversión para cambiar las camas en los últimos tres años, pudieran hacer los cambios en los dos últimos años del plazo.

Otra propuesta que se añadió fue la que efectuó de la Federación Hotelera menorquina, de incluir la excepción de la sustitución de las calderas de gasoil en caso de «imposibilidad técnica debidamente acreditada».

Los hoteleros pidieron también conocer con detalle las ayudas económicas para implementar las medidas. Recibieron respuesta a esta petición, ya que se desglosó el presupuesto final de 60 millones -superior a los 55 pactados inicialmente- divididos entre 14 millones destinados a la renovación de camas, y otros 45 millones en ayudas directas.

Otras reclamaciones que presentó la Fehif y que se incluyeron en el texto de la Ley fueron la simplificación del procedimiento para confeccionar el plan de circularidad y el compromiso para la regularización de los albergues juveniles. El texto incluye también una petición de los empresarios como es la de permitir a los hoteles crecer en un 15% de edificabilidad si se reduce a cambio un 5% de sus plazas.

No todas las propuestas fueron aceptadas. Así, algunas de las que fueron rechazadas por parte de la conselleria fueron los incentivos con bonificaciones en el Impuesto Turístico o que se admitiera una tercera cama en habitaciones dobles grandes.

«Tres de las cuatro patas de la ley: el eje social, el medioambiental y el de clasificación hotelera, han sido muy pactadas y muy habladas con todos los sectores», aseguró ayer el conseller Iago Negueruela en rueda de prensa. Queda hablar, a partir de ahora, de la ‘pata’ que se aprobó sin diálogo, el bloqueo de plazas turísticas.