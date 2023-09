El delegado de UGT: «El servicio de recogida de residuos de Formentera no da abasto»

El delegado de UGT de los trabajadores del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas de Formentera, Julián Albaráñez, señala que la situación del servicio «sigue igual» a la de principios de año, cuando anunciaron una huelga, que no se llevó a cabo, para presionar al anterior equipo de gobierno con el objeto de que adjudicara la nueva contrato lo antes posible, tras tres años de prórroga.

Albaráñez incluso pone en duda que los nuevos camiones, que tienen que sustituir a los actuales, lleguen a tiempo para la próxima temporada de 2024. Además, también tiene que haber aumento de la plantilla que en invierno es de 30 trabajadores y entre mediados de abril a final de octubre llega a las 45 personas.

El Consell de Formentera informó, por su parte, de que hoy tienen una reunión con la directiva de Prezero, empresa adjudicataria del servicio, «para firmar el acta de final y de inicio de servicio».

El contrato con la empresa se suscribió a finales de julio, aunque la adjudicación fue en abril, por lo que desde entonces tiene un plazo de ocho meses (hasta marzo de 2024) para poner en marcha todo el servicio con los nuevos camiones y el aumento del personal, según indicó el delegado del sindicato, UGT.

No obstante destacó «la total predisposición para desbloquear la situación del actual equipo de gobierno. Aseguró que había hablado con el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, y con la consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, y «nos han trasmitido su total disposición». Recordó, además, que las condiciones laborales actuales «tampoco son las mejores».

La situación de los vehículos se ha mantenido todo el verano igual y explicó que en este momento «hay un camión averiado, el que recoge el cristal, y lleva así casi todo el mes». Precisó que el problema es que la nueva contrata «se ha ido dilatando en el tiempo, ya el año pasado las circunstancias casi nos obligaron a parar pero no por hacer huelga, sino porque el servicio colapsó, es decir que en agosto se tuvo que parar un día».

Camiones averiados

En principio la flota de camiones es de cuatro «de los cuales uno ya está averiado desde principios de temporada, lo hemos intentado arreglar pero no conseguimos hacerlo funcionar, y dos de esos camiones son para residuos sólidos urbanos, que se reparten la isla».

El hecho de contar con menos medios de los que deberían tener para realizar el servicio les ha obligado a ajustar el horario «por responsabilidad, porque nos hemos visto con dos camiones en cinco ocasiones a lo largo de este verano», aseguró.

Debido a que los vehículos «han tenido falta de mantenimiento, ya que aunque tengan 17 años tenemos averías de estar por casa todos los días, me pregunto que le costará a la empresa hacer el mantenimiento como corresponde», dice el delegado sindical. «El servicio está obsoleto y este año no hemos querido crear alarma, la realidad es que no damos abasto, esto es urgente».

Julián Albaráñez asegura: «Este año nos hemos callado, también por el cambio de gobierno, pero hemos estamos haciendo cuatro servicios con un mismo camión y no lo hemos dicho para no crear alarma», insiste.

El delegado de UGT señala que en la nueva contrata, que asciende a 28,2 millones por ocho años prorrogables dos más, «vienen todos los vehículos nuevos y los que van a trabajar en la limpieza viaria de los pueblos son eléctricos, igual que los que hay ahora, que son de alquiler».