Nacida en Formentera hace 48 años, Eva Nieto es la responsable de áreas que afectan a muchas personas como las mujeres, los jóvenes, las personas mayores y también las asociaciones de fiestas o vecinos. En esta entrevista reconoce que se encontró todo el programa de fiestas de Sant Jaume hecho y agradece el esfuerzo de todos los trabajadores del área.

La nueva consellera de Igualdad, Participación, Juventud, Mayores y Fiestas es militante del PP. Fue el actual presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba quien la llamó para sumarse al proyecto de Sa Unió. Eva Nieto nació en Sant Ferran de ses Roques y ha vivido siempre en la isla.

¿Qué le impulsó a aceptar la propuesta de Llorenç Córdoba para integrarse en la lista de Sa Unió?

Hace tiempo que estoy en el PP pero nunca había dado el paso hacia delante. Hace un par de años pasé un cáncer y un poco ha sido eso.

¿Pero qué tiene que ver esa enfermedad con meterse en política?

Bueno, lo primero es que está superado [el cáncer] pero me hizo pensar en muchas cosas de cómo tenemos el país en sanidad. También soy madre y pienso en la educación de mi hija, un poco de todo.

Estamos en fiestas. ¿Se ha encontrado con el programa hecho del anterior equipo de gobierno?

Efectivamente, salvo algunos detalles de la entrega de las distinciones honoríficas, todo está cerrado, igual que las fiestas de Santa Maria [5 de agosto] y no hay ningún problema. Si las cosas están bien hechas hay que decirlo, no se tocan y ya está. En verdad están bien hechas, hay un programa bien amplio para todas las edades y todos los públicos y estamos muy contentos. Todo ha empezado bien, con mucho público en los espectáculos infantiles. Estoy muy contenta.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir a la población?

Que salgan a la plaza del pueblo, que disfruten con precaución, especialmente en el alcohol, y con sentido común.

¿Cómo lleva el área de Igualdad después de que el Govern balear haya eliminado esa conselleria?

Sinceramente no estoy de acuerdo con esa decisión. Debemos dar cabida a todas las personas y espero que a nosotros no nos afecten esos acuerdos [con Vox].

¿Está de acuerdo en negar la violencia machista?

No, no la niego. No se puede hacer, lo vemos todos los días en los telediarios. La violencia machista no es solo el asesinato, hay muchos casos, puede ser violencia física y psicológica.

¿Cómo se plantea este área en Formentera?

Estoy con la técnica de Igualdad, Azucena Carrasco, que es una maravilla. Estoy poniéndome al día, estamos redactando el tercer Plan de Igualdad. También he quedado con Dolores Fernández, de Espai Dones, para que me expliquen sus actividades y sus propuestas. El Consell seguirá apoyando la atención a las mujeres, no se me pasa por la cabeza que no sea de otra forma.

¿También ha entrado en contacto con los jóvenes?

Sí me he reunido con el responsable del Casal de Joves, me gustaría darle un empujón. Tenemos la isla llena de jóvenes y muchos acaban marchándose porque aquí tampoco tienen muchas alternativas. Tenemos que pensar más en ellos y darles más salidas en Formación Profesional, además de restauración. Hay gente que también quiere hacer otras cosas.

¿ Y los mayores?

Los mayores también piden, sobre todo pasárselo bien, que pensemos más en ellos. Se sienten un poco solos. Tienen sus espacios con los clubes de jubilados y tenemos que poner atención a lo que nos piden. Sobre todo les gusta pasárselo bien, piden sombras para estar más fresquitos. También para los que vienen a la plaza del pueblo.

Volviendo a las fiestas, ¿habrá un puesto contra las agresiones sexistas y la moderación en el alcohol?

Sí, habrá un punto de información contra las agresiones sexistas, eso lo mantenemos y al mismo tiempo se sigue con la campaña del ‘No te ahogues en el alcohol’, dirigida a los jóvenes. De lo que se trata es que la gente se lo pase bien, en un buen ambiente y con sentido común. Invito a todos a participar.