Salud y deporte copan los proyectos de las asociaciones de Formentera

Las asociaciones de Formentera que forman parte del Consell d’Entitats tienen de plazo hasta el próximo 26 de abril para votar los proyectos que consideran más apropiados a desarrollar para este 2022. Las puntuaciones van del 10 al 1, sin posibilidad de repetir la misma puntuación y cada asociación solo puede escoger 10 de los 20 proyectos propuestos y que se consideran viables. Toda la información se encuentra en la página web de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC) donde se puede descargar el correspondiente formulario para las votaciones.

Los proyectos se presentaron el pasado martes por la noche ante los representantes de las asociaciones que participan en el presupuesto participativo y que pertenecen al Consell d’Entitats.

En total, se explicaron treinta y cinco proyectos, trece de los cuales se presentaron en 2022 y veintidós se recuperaron de los que habían quedado parados en 2020, a causa de la pandemia. Ese año y el siguiente las asociaciones renunciaron al presupuesto participativo para que fuera destinado a ayudas sociales para paliar los efectos del covid entre las personas más vulnerables.

Del total de los treinta y cinco proyectos, cuatro presentados para este año y once de 2020 no se incluyen para ser votados porque, o bien ya se están ejecutando por otras vías o no son viables para este tipo de presupuesto o están afectados por otras administraciones. Así, finalmente, las asociaciones tendrán que elegir entre veinte propuestas.

Amplia participación

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, destacó «la amplia participación de todas las asociaciones que han presentado proyectos» y, finalmente, animó a que compartan «las propuestas con sus asociados y voten las que se ajusten más a sus preferencias».

El Consell de Formentera ha reservado una partida de 325.000 euros, dentro de los presupuestos generales de 2022 de la institución para llevar adelante los proyectos que las asociaciones elijan. La consellera de Participación Ciudadana, Vanessa Parellada, destacó que en su mayoría «los proyectos tienen que ver con temas de sostenibilidad, juventud, deportes o salud y que demuestran que las asociaciones de Formentera miran por el bien del conjunto de la sociedad».

Las asociaciones tienen dos semanas para realizar las votaciones, iniciadas a partir de hoy que se colgará en la web el formulario que deben rellenar y entregar a la OAC o a través de la OVAC.

Los resultados de las votaciones se presentarán en la última sesión de los presupuestos participativos de 2022 que se celebrará los días siguientes.

En esta edición han participado un total de 15 asociaciones registradas en el Consell d’Entitats.

Entre los proyectos se plantea desde el embellecimiento de los pueblos mejorando la jardinería, hasta espacios dedicados para el ocio de los más jóvenes, sin olvidar la instalación de fuentes de agua en plazas, parques infantiles y zonas deportivas.