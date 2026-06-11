Restaurante LLUM: la nueva Ibiza se vive desde la luz

En una isla donde para muchos la fiesta es protagonista, el nuevo restaurante LLUM propone algo distinto: bajar el ritmo y disfrutar de la tranquilidad. Ubicado en la quinta planta de Meliá Ibiza, con vistas directas al mar Mediterráneo y con una de las panorámicas más privilegiadas de Santa Eulària, LLUM se presenta como un nuevo punto de encuentro para quienes buscan una Ibiza más sofisticada, sensorial y conectada con la esencia de la isla. Allí, la experiencia no gira alrededor del ruido, sino de la atmósfera, del buen ambiente y de las vistas sin fin.

El restaurantre LLUM está ubicado en la azotea del hotel Melia Ibiza en Santa Eulalia. / Meliá Ibiza

Disfrutar del momento sin prisas

Desde las primeras horas del día, la luz natural transforma el espacio en un refugio contemporáneo frente al mar. Piscina, gastronomía mediterránea, cócteles de autor y una cuidada selección musical construyen una narrativa donde cada detalle invita a disfrutar del momento sin prisas. A medida que avanza la tarde, LLUM entra en su momento más icónico: la golden hour. El cielo cambia de color, la música gana presencia y el rooftop se convierte en un escenario suspendido entre el cielo y el Mediterráneo.

Gastronomía y música con identidad mediterránea

La propuesta gastronómica del restaurante LLUM acompaña esa transición natural entre el día y la noche con una cocina inspirada en el fuego, el producto local y los sabores mediterráneos. El resultado es una experiencia diseñada para disfrutar lentamente, sin artificios, con el cielo como techo y el mar como fondo.

Vistas, música y gastronomía hacen de LLUM el punto de encuentro imprescindible en Santa Eulària. / Meliá Ibiza

Pero LLUM no es solo un lugar para contemplar el atardecer. Su programación semanal lo convierte en un espacio vivo y en constante movimiento: actuaciones de música en directo, sesiones de saxofón al caer el sol, DJs invitados y diferentes propuestas musicales acompañan cada jornada con una banda sonora pensada para integrarse con el entorno, nunca para imponerse. Esa combinación de vistas, música y gastronomía ha convertido al restaurante LLUM en uno de los nuevos puntos de encuentro de Santa Eulària, un municipio que en los últimos años se ha consolidado como una de las zonas más auténticas, tranquilas y elegantes de Ibiza.

Un rooftop abierto a huéspedes y residentes

Además, LLUM está abierto tanto a huéspedes del hotel como al público local, reforzando su vocación de convertirse en un lugar de encuentro para quienes viven la isla y para quienes la descubren por primera vez. Más que una azotea, LLUM representa una nueva forma de vivir Ibiza: menos excesiva, más emocional; menos inmediata, más memorable.

La programación semanal de LLUM hace que sea un espacio vivo y en constante movimiento: actuaciones de música en directo, sesiones de saxofón al caer el sol, DJs invitados y diferentes propuestas musicales acompañan cada jornada con una banda sonora pensada para integrarse con el entorno.

Con una estética marcada por materiales naturales, líneas orgánicas y una paleta cálida inspirada en la isla, el espacio refleja una visión contemporánea del Mediterráneo y consolida a Santa Eulària como uno de los destinos más atractivos de Ibiza para quienes buscan experiencias con identidad propia.

Desde su privilegiada ubicación sobre el mar, LLUM invita a descubrir otra cara de la isla: la de los encuentros pausados, las sobremesas que se alargan, la música que acompaña sin estridencias y los atardeceres que convierten cada día en un recuerdo. Define el estado de ánimo. Porque hay lugares que no necesitan llamar la atención para quedarse contigo. Un lugar que hay que descubrir.

Dirección Hotel Meliá Ibiza

LLUM está situado en la azotea del Hotel Meliá Ibiza, muy cerca del Palacio de Congresos, con espacios cercanos para aparcar.

Carrer Pare Vicent Costa, 2, 07840 Santa Eulària des Riu, Ibiza

Restaurante LLUM

Contacto:

Mail: melia.ibiza@melia.com

Teléfono: +34 971 33 07 61

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