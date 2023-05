Elecciones del 28M en Ibiza: «¿Pactar con Vox? Los ‘josepins’ han dejado claro que su deseo es que gobierne Vicent Roig»

«¿Pactar con Vox? Los josepins han dejado claro que su deseo es que gobierne Vicent Roig», afirma el propio Vicent Roig, ganador de las elecciones municipales en Sant Josep mientras se dirige a tomar su cuarto café de la mañana, en Sant Agustí. «El primero ha sido en Sant Jordi, el segundo y el tercero en el Consell de Eivissa y ahora este en Sant Agustí», comenta Roig, a quien se nota feliz. Eufórico. La ronda de cafés, explica, es para agradecer «el trabajo hecho» a todos los que han remado durante la campaña. «Algunos ponemos la cara, pero detrás hay mucha gente que ha trabajado mucho para conseguir estos resultados», continúa Roig, que cuando se haga con la vara de mando de Sant Josep se convertirá en el primer alcalde gay de las Pitiüses.

Sant Josep es el único municipio en el que el PP no ha conseguido la mayoría absoluta, pero Roig asegura que no se le ha quedado clavada esa espinita. «La palpamos en algún momento de la noche. Durante media horita la tuvimos», señala el cabeza de lista del PP en Sant Josep, que lamenta haberse quedado «a pocos votos de lograrla». «Empiezas a pensar en personas que igual no han ido a votar y te das cuenta de la importancia de ese acto», comenta el futuro alcalde de Sant Josep, quien, sin embargo, se siente «ampliamente» respaldado por los vecinos del municipio.

Roig trata de esquivar las preguntas sobre posibles pactos para gobernar en el Ayuntamiento. Ha obtenido diez concejales (el doble que en las pasadas elecciones), por lo que únicamente necesitaría un apoyo para gobernar en mayoría. La lógica hace pensar en un acuerdo con Vox, que ha obtenido dos concejales. Per Roig cuando se le pregunta directamente si pactará con la formación de ultraderecha no responde ni que sí ni que no: «Mi plan es una opción que me ayude a cumplir lo que he prometido a los josepins». Tiene claro que él será el alcalde y no descarta gobernar en minoría, posibilidad a la que también se apuntaba, días antes de las elecciones, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, quien ha conseguido mayoría absoluta.

«Soy una persona transparente, no me escondo, y voy a llevar una ruta coherente con mi vida y con mis principios», comenta el futuro alcalde, que tiene ganas de conocer los resultados de forma más pormenorizada, por zonas, por barrios y por mesas, incluso. De la noche electoral se queda con el abrazo en el que se fundió con su madre en el centro cultural de Jesús cuando supieron que había ganado: «Vi a mis padres muy orgullosos, pero realmente quien está orgulloso de ellos soy yo».

Roig cree que, además de una tendencia general que le ha favorecido, una de las claves de su victoria y, sobre todo, de duplicar el número de concejales que el PP tiene ahora en Sant Josep se encuentra en una combinación del «hartazgo» que afirma sentían algunos ciudadanos así como del trabajo de todo su equipo durante la campaña. «Nos han votado 3.816 personas. No he hablado con las 3.816, pero con más de 2.000 te aseguro que sí», apunta el vencedor, que bromea con que no va a poder guardar ni enmarcar el chaleco que le ha acompañado estas últimas semanas: «Volvemos a elecciones en menos de dos meses, habrá que tenerlo a mano».

El silencio de Gelu

El aún alcalde de Sant Josep, el socialista Ángel Luis Guerrero, que se presentaba por primera vez a la alcaldía, estuvo ayer desaparecido. No atendió a las llamadas ni contestó a los whatsapps de este diario. Lo mismo la cabeza de lista de Vox a este municipio, Araceli Colomar Costilla. Desde el departamento de comunicación del partido de ultraderecha se negaron a que su candidata hablara directamente con este medio.

«Con la ultraderecha no debería intentar pactar nadie», afirma, rotundo, Josep Antoni Prats, de ARA Eivissa, que mantiene su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Sant Josep. «No deberían ser una opción», reitera el nacionalista, que considera que debería ser una opción «descartable» para Vicent Roig. De hecho, confía en que su apuesta sea «gobernar en minoría» y tratar de llegar a acuerdos puntuales con los partidos progresistas, algo que, dado el talante que el alcalde electo del PP ha mostrado hasta el momento, ve factible.

Prats se muestra contento con sus resultados —«hemos subido un poco en votos y en porcentaje y hemos sido la tercera fuerza más votada en todos los barrios menos en Cala de Bou»—, y está convencido de que el aumento de las fuerzas de derechas se debe a que la fuerte presencia de la política nacional en la campaña «ha hecho que mucha gente se olvidara de que había unos candidatos locales». Prats lamenta no haber obtenido un segundo concejal. Le hubiera hecho ilusión y, además, hubiera facilitado el traspaso ya que él anda dándole vueltas a la idea de dejar la política. A pesar de esto, no se atreve a afirmar con rotundidad que éste será su último mandato: «Si hace seis meses me hubieras preguntado, también te lo habría dicho». Aunque lo que de verdad le preocupa, confiesa, es la posibilidad que apuntan «algunos estudios» sobre «el traspaso directo de votos de Unidas Podemos a Vox.

Mónica Fernández, única concejal de Unidas Podemos en Sant Josep tras perder dos respecto a 2019, defiende que Roig «debe hacer un cordón sanitario» a Vox. La cabeza de lista de la formación morada recordó ayer que son asamblearios, por lo que aún deben consultar «con la militancia» cómo actuar. «Hay que hacer un análisis un poco más profundo. Además, es pronto para hacerlo», indica.