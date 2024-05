Jamie Schafer, campeón de España de Techno Sub19

El regatista del Club Náutico Santa Eulalia Jamie Schafer se proclamó el pasado domingo campeón de España de Techno Sub19. El Campeonato de España infantil y juvenil tuvo lugar del pasado 1 al 5 de mayo en el campo de regata y las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, en las aguas del Mar Menor de Los Alcazares (Murcia).

Aquí, el regatista del CN Santa Eulalia mostró una gran superioridad desde el inicio sobre el resto de sus oponentes, y ya en las primeras mangas obtuvo la primera posición. Desde entonces, logró conservar el liderato hasta el final de la prueba, logrando un margen que llegó a ser de siete puntos.

Además, su compañera Nara Heins lograba una meritoria séptima posición en la categoría Techno Sub19 femenino, mientras que Gonzalo Alcoba finalizaba en novena posición en la categoría Techno sub17, por lo que los ibicencos firmaron un gran papel.

Se pudieron disputar once de las doce pruebas programadas en el caso de Techno y 14 de las 20 para los de IQFoil. Estaban en juego catorce títulos nacionales que acreditaron a los ganadores de las clases Techno Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Plus Masculino y Féminas, y de iQFOil Sub 15, Sub 17 y Sub 19 también en versiones masculino y femenino. n