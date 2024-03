Es Nàutic da la talla en el Nacional de invierno de piragüismo en Sevilla

Los representantes del Club Nàutic Sant Antoni dieron la talla en el LIV Campeonato de España de Invierno de Sprint Olímpico, celebrado en Sevilla. A pesar de que los seis palistas del CNSA son todos junior Sub 17, compitiendo junto a otros deportistas de 18 años, cosecharon "excelentes resultados", según califica el club, elevando a Es Nàutic a la 33ª posición por equipos, entre 111 combinados de todo el país.

La competición se caracterizó por la lluvia y el viento, lo que dificultó las pruebas en el río Guadalquivir. Los jóvenes representantes del CNSA comenzaron con buen pie el campeonato, haciendo pleno en las series clasificatorias de 3.000 metros disputadas el sábado por la mañana, logrando meterse entre los 70 mejores que participaron en la final sobre un circuito de 5.000 metros. En las series clasificatorias de Hombre Junior K-1 tomaron parte 132 palistas, mientras que en las de Mujer Junior K-1 lo hicieron 82.

En sus respectivas finales, los palistas del CNSA mejoraron su rendimiento con los siguientes resultados: Raúl Prendes 23° (12° Sub 17); Ilhan Velasco 34° (18° Sub 17); Álvaro Rubio 38° (21° Sub 17); Noel López (retirado por avería en el timón tras una colisión); Andrea Ribas: 40ª (25ª Sub 17); y Andrea Barrionuevo 49ª (31ª Sub 17). "Unos resultados muy esperanzadores para el joven equipo junior del CNSA, pensando ya en la siguiente competición nacional, la I Copa de España Sprint, que se disputará en Verducido (Pontevedra), los días 13 y 14 de abril", señala el CNSA.