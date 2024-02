Lanzan en Ibiza un ‘crowdfunding’ para el regatista Jago Huércanos

Si competir a un alto nivel en cualquier deporte ya es caro, los precios se incrementan aún más en vela. De ello puede dar fe el joven regatista ibicenco Jago Huércanos, adscrito al Club de Vela Puerto de Andratx, cuya madre ha lanzado un ‘crowdfunding’ para financiar parte de los gastos de la temporada.

«Cuando empiezas a competir a un cierto nivel, hay que pagar muchos viajes, alojamientos, dietas... En vela hay que sumarle que el material es especialmente costoso», resume Huércanos en conversación con este diario. Así, a través de la página web gofundme.com, cualquier empresa o particular puede aportar un donativo.

A modo de ejemplo, este fin de semana Huércanos se proclamó subcampeón de España sub21 en Ilca 7 (y quinto clasificado absoluto), en un campeonato celebrado en aguas de Alicante. Ahora su próximo reto deportivo tendrá lugar en Atenas, escenario del Campeonato de Europa absoluto, en el que podría optar a una plaza en el equipo olímpico.

Gastos variados

«En una semana me voy a Grecia, y transportarlo todo desde Alicante es caro». Además de financiar la embarcación como tal, también hay que pensar en neoprenos, botas y todo lo que uno requiere para navegar en condiciones. «Son cosas muy específicas. Si quieres comprarte unas deportivas, tienes mil marcas. El de la vela, en cambio, no es un mercado tan grande», añade el regatista, lo que repercute inevitablemente en los precios.

«Tengo la suerte de que tengo un club náutico que me apoya mucho. El Club de Vela Puerto de Andratx me cubre los vuelos y, si no me lo paga la Federación española, también el alojamiento en todas las competiciones», explica agradecido. Huércanos forma parte del equipo preolímpico y a él, como al resto de integrantes, se le requiere un pago de 1.800 euros previo a la temporada, que representa solo una parte de lo que cuesta todo el curso. «El resto de la temporada nos la paga la Federación española. Todas las concentraciones, los transportes... Pero fuera de eso, todo lo que es el material y los neoprenos representa un precio alto», apunta. De hecho, al entrenar con frecuencia, el material se estropea y «hay que comprar bastante a menudo», sumado a los imprevistos que puedan ir surgiendo.

«Además, tengo muchas concentraciones y las dietas las tenemos que poner de nuestro bolsillo. Y si haces dos concentraciones al mes...».

El regatista subraya que es su madre quien «tiene todo el mérito» del lanzamiento del ‘crowdfunding’. Ella tuvo la idea y ella la ha ejecutado. No se han marcado ninguna cifra como objetivo, simplemente es otra ventana de oportunidad, una vía más de financiación.

Retos de esta temporada

Más allá del campeonato de Europa ya mencionado, Huércanos tiene varios deportivos por delante y menciona algunos de los más destacados. «También tengo el Europeo sub21, siendo este mi último año en esta categoría, así que hay que apretar para intentar sacar un buen resultado; y el Trofeo Princesa Sofía, una World Cup que se celebra en Mallorca». Subraya que se trata de un campeonato mundial con un nivel muy exigente, dado la alta participación. «También tendré el Mundial sub21, que se hará en Portugal. Este sería el último campeonato más importante de la temporada», indica.