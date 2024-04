La UD Ibiza Volley se despide del ascenso de la manera más cruel

El ascenso de la UD Ibiza Volley tendrá que esperar. Los isleños cayeron en el último partido de la fase de grupos por 3 a 2 ante el anfitrión, el Intasa San Sadurniño, en un partido en el que 'tiraron' los dos primeros sets y trataron de luchar hasta el final, pero que todo se decidió en el desempate para la locura del público local, que verá como su equipo se juega la primera plaza esta tarde ante el CVleganés.com.

El primer set transcurría con mucha igualdad, hasta que con 9-9 los árbitros dieron un punto al conjunto gallego mientras su jugador claramente había traspasado a campo ibicenco, lo que dio lugar a las quejas de los jugadores insulares. De aquí en adelante, un parcial de 3-0 para el Intasa obligaba a Bermejo a pedir el primer tiempo muerto del partido para que no se les escapase el set. Tras la pausa los ibicencos llegaron a ponerse cinco puntos por debajo, pero no bajaron los brazos y, con gran esfuerzo y tesón, lograron ponerse dos puntos por debajo (16-14), pero los locales supieron administrar la ventaja y cerraron el primer set por 25-19. Se ponía cuesta arriba el partido a la UD Ibiza Volley, que tenía que cambiar el chip y tratar de remontar si no quería ver como se esfumaban todas sus opciones de pasar la fase de grupos.

El Intasa San Sadurniño comenzaba la segunda manga tratando de despegarse en el marcador, consciente de que un 2-0 dejaría muy tocado a un conjunto insular que no quería ver como su rival se despegaba en el marcador, pero que seguía acusando sus problemas al saque, con el que había regalado al rival tres de sus primeros seis puntos. Tras un gran esfuerzo y poner las tablas a 9, un parcial de 3-0 del conjunto gallego obligaba de nuevo a Bermejo a parar el partido para tratar de aclarar las ideas de sus hombres, que no podían superar la defensa imperial que estaban realizando los anfitriones. Cada vez que los celestes trenzaban una jugada para acabar el punto, dos jugadores del Intasa protegían la red y terminaba en punto para los gallegos. Al final, 25-21 para los locales, que colocaban el 2 a 0 en el marcador.

Opciones de remontada

Los ibicencos estaban en un momento muy frágil, dos sets en contra, un rival que se crecía, y un público ferviente que estaba llevando en volandas a los suyos en su debut de esta fase de ascenso. En el tercer set se vio al conjunto ibicenco que estábamos acostumbrados a ver durante la temporada, moviendo muy bien el balón en ataque y defendiendo con mucha intensidad, sobre todo a Fernando, que estaba siendo el mejor jugador del partido. Los de Bermejo se escapaban en el marcador, y con 7-11, obligaban al técnico local a pedir su primer tiempo muerto de todo el partido. No sirvió de nada el break a los gallegos, que veían como el vendaval celeste se les llevaba por delante y daba pie a la esperanza de poder remontar el partido. 19-25 en el tercer set, y los isleños que empezaban a creer.

En la cuarta manga la UD Ibiza Volley comenzó un poco dubitativa, lo que provocó que el Intasa San Sadurniño se escapase en el marcador por 8 a 4. Pero, en un ejercicio de resistencia titánica, los ibicencos firmaban una espectacular remontada y le daban la vuelta al partido, para ponerse 12 a 16, y pasar la presión a los anfitriones, que pasaron de ver como tenían el partido controlado a que apareciesen los fantasmas de la remontada. El preparador local paraba el encuentro con un tiempo muerto para intentar dar algo de moral y tranquilidad a los suyos. 15-55 al término de la cuarta manga, y la UD Ibiza Volley que se iba a jugar todas sus opciones de seguir en la pelea por el ascenso en el desempate, aunque las sensaciones eran esperanzadoras para los pupilos de Bermejo.

Un final muy cruel

Estaban las espadas en todo lo alto en el quinto y definitivo set, en el que los visitantes se jugaba toda la temporada. Se notaba la tensión en el ambiente, y el Intasa San Sadurniño comenzaba mandando en el marcador y poniendo tierra de por medio (5-2). Las defensas dominaban a los ataques, y la UD Ibiza Volley volvía a flaquear con el saque en el momento menos oportuno del choque. Al ecuador del desempate, 8-5 para los anfitriones, que habían hecho borrón y cuenta nueva tras los dos últimos sets. Con 10-6, Bermejo pedía un tiempo muerto para intentar acercarse en el marcador, consciente de que estaban a cinco puntos de volverse para la isla con las manos vacías. Tres puntos seguidos de la UD Ibiza les hicieron acercarse en el marcador (11-9), lo que obligaba al técnico local a pedir tiempo muerto, algo que alentó a los suyos y les hizo cerrar el partido por 15-12, frustrando toda la ilusión de la UD Ibiza Volley de lograr ese ansiado ascenso. Una fase de grupos con dos derrotas y un objetivo que tendrá que esperar, como mínimo, durante otra temporada más. Fue bonito mientras duró.