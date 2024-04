Martín Bermejo: «Quiero devolver a la UD Ibiza Volley a su sitio, la Superliga»

La UD Ibiza Volley pone rumbo a Galicia para intentar conseguir el ascenso a la Superliga, máxima categoría del voleibol nacional, en el play-off que se disputará entre mañana y el próximo domingo en San Sadurniño. Para poner el broche de oro a una gran temporada con el ascenso, el conjunto dirigido por Martín Bermejo tendrá un duro camino en el que deberá superar al CVleganés.com (jueves a las 20 horas)y al anfitrión, el Intasa San Sadurniño (viernes 12 horas), en la fase de grupos de la que se clasifican dos equipos, que se medirán a los dos clasificados del otro grupo en el partido de semifinales, que tendrán lugar el sábado. Los dos ganadores tienen el premio de subir de categoría, pero se medirán en la final para ver quien queda campeón de la Superliga 2. Seis equipos participan en esta fase de ascenso, y tan solo dos conseguirán el objetivo.

El técnico argentino de la UD Ibiza Volley, Martín Bermejo, podrá contar con el central Enrich Boado, salido de la enfermería al recuperarse de un esguince de tobillo. El que no podrá jugar será Camilo Corona, que, tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado que sufrió a principio de temporada, en las últimas semanas ha vuelto a sentir molestias en su rodilla. Aunque, afortunadamente, se le han realizado pruebas y se ha descartado ningún tipo de lesión, por lo que viajará con el grupo para tratar de «formar parte del grupo y hacer piña».

El equipo ibicenco está con «el rodaje y el cansancio de tantos meses compitiendo, pero con las ganas y la ilusión de lograr el objetivo, que es lo que nos mantiene activos». Bermejo cree que no hay favoritos: «La fase de ascenso es muy pareja, somos los mismos seis equipos que jugamos la Copa Príncipe», por lo que «en 22 jornadas hemos demostrado ser los mejores equipos de la categoría».

Sobre las posibilidades de los insulares, se muestra confiado: «Es un torneo en el que si el equipo está bien podemos ser campeones, y si no estamos bien, caeremos en la primera ronda».

Cuestionado acerca del formato, con dos grupos de tres equipos que se enfrentrán una sola vez, y cuyos dos primeros acceden a semifninales, afirma: «El sistema de dos partidos en la liguilla no te da margen de error, así que ponemos el foco en ir partido a partido».

Los partidos de la fase de grupos

Analizando a su primer rival, el Cvleganés.com, el técnico lo tiene claro, «el Leganés ha sido de los seis clasificados, el más regular», pero es consciente de que la UD tiene las armas necesarias para hacerles frente: «Venimos estudiándoles desde hace unas semanas, es un equipo muy fuerte, pero tenemos las herramientas para ponerles en aprietos, y poder ganar el partido».

Se antoja fundamental sumar la primera victoria ante el primer clasificado del Grupo B, que solo ha perdido un partido en toda la fase regular: «Ganando el primer partido al Leganés nos aseguraríamos gran parte de la clasificación a semifinales». Posteriormente, los ibicencos se enfrentarán al anfitrión, el Intasa San Sadurniño, del que Bermejo no se fía: «Ante San Sadurniño va a ser un partido muy duro, encima tienen el plus de jugar delante de su afición».

Personalmente, no se muestra muy partidario de este tipo de formato, en el que un mal día te puede mandar para casa: «A mí no me gusta este formato, te juegas la temporada en dos días, y es un poco injusto», pero analiza «todos tenemos las mismas condiciones, por lo que será importante adaptarse muy bien», algo para lo que «tener un partido por día te permite cierto margen de recuperación». Por ello, será vital «saber administrar las energías y recuperarnos a la mayor brevedad posible».

Sin favoritos

Bermejo no considera que haya ningún tipo de favoritismo: «Ninguno de los seis equipos somos invencibles, todos podemos ganar a todos». Son los mejores equipos de la categoría, por lo que la igualdad será máxima: «Cuando empieza el partido son seis contra seis, pero es verdad que no nos vamos a enfrentar a ningún equipo que sea invencible». Además, confía mucho en el buen hacer de los suyos: «Si nosotros hacemos bien las cosas tendremos oportunidad de ganarles a todos».

También se manifestaba sobre las posibilidades de regresar el domingo de tierras gallegas siendo equipo de Superliga 1: «Tengo la ilusión de volver con el ascenso, el equipo está con muchas ganas e ilusionado. Si jugamos a nuestro nivel podemos lograr la clasificación a Superliga».

El entrenador no se muestra conforme con lo conseguido hasta ahora: «Hemos ido logrando todos los objetivos, pero nos queda el principal: el ascenso», por lo que desea: «Devolver a la UD Ibiza Volley a su sitio, la Superliga, que es dónde debe estar». Para acabar, pedía un último esfuerzo a cuerpo técnico, jugadores y afición, «queda el último paso y vamos a dejarnos todo para conseguir subir a la Superliga».

