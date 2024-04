La SD Formentera se juega la permanencia contra la Penya Independent

La SD Formentera saldrá a por la victoria en su partido de la penúltima jornada de Segunda RFEF ante la Penya Independent mañana a las 12 horas como local. Este partido podría ser su última oportunidad para conservar la categoría, ya que se encuentra en una posición comprometida.

Ahora mismo los rojinegros se encuentran tres puntos por debajo de la salvación y del puesto que da derecho a jugar la eliminatoria para la permanencia. Por tanto, una victoria es esencial para los formentereses para llegar con opciones a la última jornada.

Frente a ellos tendrán a la Penya Independent, que perdió sus opciones de seguir en la liga la semana pasada. A pesar del varapalo deportivo y de los escándalos extradeportivos en los que está envuelto el conjunto, el entrenador miqueler, Mario Ormaechea, no da por perdido el encuentro.

Hace unos días aseguró a este diario: «A Formentera vamos a ir a ganar porque está la Peña Deportiva de por medio. Me sabe muy mal que el Formentera esté en esta situación, pero la Peña también lo está y yo estoy muy vinculado a Santa Eulària. No vamos a ir Formentera de cumpleaños. Nadie podrá decirme nunca en Santa Eulària que me he dejado ir».

La Peña Deportiva quiere asegurar la categoría

El preparador se refiere a que la otra formación pitiusa, la Peña Deportiva, ocupa la última plaza que otorga la permanencia en la categoría. Por lo que un tropiezo de la SD Formentera les beneficiaría para continuar un año más en Segunda RFEF.

El conjunto de Santa Eulària jugará mañana en su campo a las 12 horas frente al CF La Nucía con la obligación de conseguir un buen resultado que le aleje de la zona de descenso directo. Los blanquillos tienen a su favor que el conjunto de Alicante ya está descendido matemáticamente.