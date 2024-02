El deporte femenino volverá a ser protagonista en la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano. "A las muchas ciclistas que ruedan cada Semana Santa en Ibiza, se unen estrellas del mundo del motor, del atletismo, del trail running... Prueba de ello es la nueva pareja confirmada para esta edición, la compuesta por la piloto Mónica Plaza y la fondista Almudena 'Mude' Rodríguez". Así lo han anunciado este viernes desde la organización del evento.

Mónica Plaza, copiloto del Rally Dakar junto con su padre en varias ocasiones, "es una habitual del desierto que hace unos años decidió empezar a coger el volante". "Los tres últimos años, Mónica y su hermana Marta Plaza han compartido coche, proclamándose en 2023 campeonas de España de su categoría en el Rally TT Cuenca, su ciudad", destaca la nota de prensa. Asimismo, Mónica Plaza es "una apasionada de la bicicleta" y una fija en la cita por parejas ibicenca.

Su compañera en esta edición será la sevillana Mude Rodríguez, una de las caras detrás de la Fundación Biela, cuyo objetivo es ayudar a personas que padecen o han padecido cáncer. Se trata de otra habitual de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, que vio frenada su carrera como atleta de élite precisamente por esta enfermedad. "Pero aquello sólo la frenó de forma temporal, y es que ha sido varias veces campeona de España de medio fondo atletismo (800-1.500 metros), siendo además campeona de España y de Andalucía XCO y campeona de España XCM Máster 40 en 2022 y 2021", destacan los organizadores de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano.

En declaraciones remitidas a los medios, Rodríguez ha explicado cómo se enamoró de esta cita deportiva: "La Vuelta a Ibiza fue una de mis primeras carreras por etapas. Me enamoré de sus recorridos y de sus vistas, me enganché a correrla cada año. Es la única vuelta que el cáncer no me hizo descartar en 2023". Con todo, recomienda participar en ella independientemente del nivel del interesado: "La recomiendo porque sea cual sea el nivel, se disfruta. Su ambiente, sus paisajes y se manera de cuidar a cualquier corredor hacen que sea una experiencia inigualable".

Se trata, en definitiva, de dos mujeres luchadoras que prometen ponerlo difícil en la categoría femenina la próxima Semana Santa. Juntas tomarán la salida el 29 de marzo.