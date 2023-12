Alberto Contador, uno de los máximos representantes del ciclismo español, vuelve a unirse en 2024 a Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano. Si hay una cosa que caracteriza a la ronda ibicenca, es que su ambiente es único. “Es una experiencia increíble”, asegura Alberto Contador, que este año 2024 volverá a ser embajador de la famosa prueba de mountain bike. “Ya tuve la oportunidad de estar en la Vuelta hace unos años y para mí es un privilegio formar parte de esta gran familia”, añade el de Pinto.

Retirado del ciclismo profesional a los 34 años, su vida no se entiende lejos de las dos ruedas. En su haber cuenta con dos Tour de Francia (2007 y 2009), dos triunfos en el Giro de Italia (2008 y 2015) y tres en la Vuelta a España (2008, 2012 y 2014). Tiene su propio equipo, el Eolo-Kometa, y su marca de ropa de ciclismo, Aurum. ¿Se puede pedir más? Alberto Contador vuelve a vincularse a Ibiza y a una de sus pruebas ciclistas, después de visitar durante octubre la isla con motivo de la marcha cicloturista. Esta vez, toca la bicicleta de montaña.

“No sólo es la experiencia de compartirla en pareja, su carácter competitivo, la oportunidad de disputarla aunque no seas profesional… La salida desde el puerto de Ibiza en aquella edición de 2021 que se celebró en octubre fue increíble. Era precioso verlos recorrer las murallas de Dalt Vila bajo la lluvia”, recuerda.

En 2024 se adelanta la prueba al mes de marzo

En su 23ª edición, la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano se adelanta hasta finales de marzo, coincidiendo, como es habitual, con las fechas de Semana Santa. Los participantes podrán así aprovechar para no sólo descubrir la isla a través de sus caminos más escondidos, con una oportunidad única que no todos tienen, si no disfrutar de todo lo que Ibiza puede ofrecer. Contador lo tiene muy claro en ese sentido y defiende que “hay paisajes complicados de encontrar si no es sobre la bici, la organización lo hace realmente bien”.

Aquellos que todavía no conocen la isla más famosa del mundo, creen que se trata de un lugar donde la estrella es el ocio nocturno. Pero se equivocan. Ibiza es mucho más. Caminos, senderos, pistas sin asfaltar… los recorridos que imagina el equipo de carrera cada año no tienen fin. Subidas de infarto que siempre harán que te preguntes si fue buena idea participar en esta vuelta, o bajadas diseñadas para disfrutar al máximo de la montaña. Los bikers podrán atravesar el corazón de la isla para luego rodar en las increíbles calas que dejan recuerdos imborrables.

“Alberto es uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país. Para nosotros es un honor que apadrine la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, porque con los años se ha convertido en un amigo. Nadie mejor que él para contarle al mundo la grandeza de esta prueba que significa tanto para nosotros, tanto a nivel deportivo como para descubrir Ibiza al mundo”, asegura Juanjo Planells, responsable de la organización.

Los acompañantes también disfrutarán de una agenda especial en la que encontrarán una amplia oferta lúdica y gastronómica, para que puedan conocer lo mejor de la isla durante la Semana Santa. No hay mejor plan para este 2024.

Todavía quedan algunos dorsales disponibles para los más rezagados, que podrán inscribirse a través de la web de la carrera (www.ibizabtt.com).