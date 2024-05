El CD Ibiza continúa en estado de gracia y se impone al Felanitx

El CD Ibiza sigue imparable. El conjunto pitiuso, que se ha proclamado campeón de Tercera RFEF el pasado fin de semana, venció en la jornada intersemanal al Felanitx por 0 goles a 3, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 del Grupo 11 de Tercera RFEF.

La plantilla dirigida por Raúl Casañ saltó al Camp Municipal Es Torrentó Mariona Caldentey Oliver con la tranquilidad de saber que ya son campeones pase lo que pase, frente a un rival que está seis puntos por encima del descenso. En el minuto 23, un gol en propia de Sebastiá Montserrat daba la ventaja a los visitantes, que a partir del gol bajarían pulsaciones e intentaban dormir un partido que se les había puesto de cara. Con este resultado, se llegó al ecuador del choque.

Ya en la segunda mitad, el equipo mallorquín adelantó líneas en búsqueda del empate, consciente de que una derrota no valía de nada para sus intereses, ante un equipo que no tenía ningún tipo de tensión competitiva. El CD Ibiza tuvo sus opciones al contragolpe, pero no fue hasta el minuto 84 cuando Alejandro Sánchez haría el segundo y daba la tranquilidad a la expedición ibicenca. El gol daba la razón a Casañ, ya que Sánchez había entrado al campo diez minutos antes en sustitución de Roberto Fernández. Con un Felanitx volcado al ataque, dos minutos después sería Marcos García, que entró sustituyendo a Pablo Cortijo, quien haría el tercer tanto para los visitantes, que se volvían con tres puntos que les sirve para seguir mejorando sus estadísticas de aquí a final de temporada.