El subcammepón del mundo de MotoGP Jorge Martín cambiará la moto por la bicicleta y estará de nuevo en le Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano. Parece que nadie quiere perderse la XXIII edición de la prueba por parejas. Y es que, en esta ocasión, con la ayuda del calendario, serán varios los deportistas de motor los que vuelvan a disfrutar de una cita que aúna ocio y deporte a partes iguales.

“Las condiciones de Ibiza siempre acompañan a la práctica del deporte. Tenemos una temperatura suave casi todo el año y sabemos que para los que vienen del motociclismo, la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano es un gran entrenamiento. Ellos mismos se lo recomiendan a sus compañeros y cada año tenemos la suerte de contar con alguno de estos ‘cracks’”, asegura Juanjo Planells, director de la organización.

A Aleix Espargaró, se suma ahora Jorge Martín. También han participado Jaume Masiá y otros pilotos como Armand Monleón, Roberto Merhi, Marc Coma… La adrenalina de la prueba gusta a los pilotos y es habitual verlos compitiendo.

“El año pasado sufrí una caída y no pude terminar, así que el objetivo para 2024 es poder hacer las tres etapas. Quiero acabar bien porque mi principal prioridad sigue siendo el campeonato, pero es verdad que tengo muchas ganas de ir este año. Participar me mantiene en forma y se trata de una prueba super divertida. Es muy bonita, sí, pero también muy dura. Tenemos tres días muy intensos que te obligan a estar en forma. No veo el momento de que llegue el 29 de marzo”, asegura a la organización Jorge Martín, muy motivado de cara a esta edición.

Cada vez quedan menos días para el comienzo de esta edición, que en 2024 se adelanta con la Semana Santa y tendrá lugar del 29 al 31 de marzo. Disfrutar de la belleza de Ibiza subidos a una bicicleta es una experiencia única que todo aquel que prueba recomienda. Es difícil no encontrarse con participantes que acumulan ediciones en sus pedales y que cada año suman nuevos compañeros de ruta. Precisamente, poder disputarla por parejas, es uno de los encantos de la prueba, que da la oportunidad de compartir junto a compañeros, amigos, familia o pareja una cita excepcional llena de encanto. Imperdible si tienes hueco en tu calendario.