El Trasmapi UD Ibiza vence al colista y sigue fuera de los puestos de descenso

Rendirse no es una opción. En realidad, nunca lo fue. El Trasmapi UD Ibiza HCE consiguió este sábado una victoria balsámica en la lucha por la salvación en casa del colista, el Zamora Enamora, al que ganó por 25-28, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de la División de Honor Plata de balonmano, disputado en el Pabellón Municipal Ángel Nieto.

El conjunto dirigido por Eugenio Tilves era consciente de la importancia del choque. Además, comenzó el partido en descenso por la victoria del Agustinos Alicante ante el ya descendido Mallorca. Por eso, salió a por todas desde el primer minuto ante un desahuciado Zamora, que también está matemáticamente descendido a Primera Nacional. A los diez minutos de encuentro, dominaban por 3-6 en el marcador, orquestados con una gran defensa.

El Zamora quería tener sus opciones y comenzó a mejorar sus prestaciones ofensivas, pero cada vez que trataban de acercarse en el marcador, el Trasmapi elevaba su nivel defensivo, para mantener una renta cómoda que no pusiese en peligro la victoria. De aquí al descanso, los ibicencos estuvieron manejando una ventaja de cinco y seis puntos, para llegar al ecuador del encuentro con el resultado de 11-17. Los visitantes eran muy superiores, y eso lo reflejaba el marcador.

La segunda mitad comenzó con un Trasmapi que intentaba bajarle las pulsaciones al partido, tratando de administrar una ventaja cómoda, pero no definitiva. El Zamora no quería dar el brazo a torcer y trató de meterle el miedo en el cuerpo a un conjunto visitante que supo manejar muy bien el encuentro, como si la presión no hiciese ningún efecto en los pupilos de Eugenio Tilves, que no paraba de dar indicaciones a los suyos. En el ecuador de la segunda mitad, 15-20 para los ibicencos, a los que solo les quedaba certificar la victoria.

Los zamoranos, arropados por su afición a pesar de la desastrosa temporada que están haciendo, en la que han sumado nueve puntos en 28 jornadas, consiguieron reducir la desventaja a tres goles (22-25)a falta de diez minutos para concluir el partido, lo que les hizo creer en la remontada.

La tensión se palpaba en el ambiente, pero dos defensas inconmensurables del Trasmapi les hizo volver a ponerse cuatro goles arriba a falta de dos minutos, lo que acabó con toda esperanza local.

Al final del partido, 25-28 para un Trasmapi que aguantó la presión de ver como sus rivales por la permanencia vencían, y que está una jornada más cerca de conseguir el objetivo de no descender.