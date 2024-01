Arturo Molina, posible fichaje para la UD Ibiza antes del cierre del mercado

Quedan pocos días para el cierre del mercado de invierno y en las oficinas celestes hay movimientos para apuntillar una plantilla que, de por sí, ya está bastante completa y compensada, como dicen los números de esta temporada y los propios dirigentes celestes.

De hecho, hace una semana el presidente de la entidad dejó claro que no tenían «urgencia ni necesidad» refiriéndose a posibles incorporaciones, ya que, a su juicio, «la plantilla está compensada en todas las posiciones. Ha salido un jugador y si lo podemos cubrir lo haremos y si no, como estamos», puntualizó el máximo dirigente. Precisamente Abde, jugador al que hacían referencia las palabras del presidente y que salió cedido el pasado día 10, dejó vacante un lugar que, hasta ahora, no se ha cubierto. Y, debido a esa vacante y a los escasos días de mercado que quedan, las especulaciones van surgiendo. Una de las que más peso tienen, ya que cada vez hay más voces que lo afirman, sería la de la posible incorporación del mediocampista del Real Murcia Arturo Molina.

Jugador de la medular que forma parte del conjunto murciano que entrena el exceleste Pablo Alfaro, parece que podría recalar, por fin, en la entidad ibicenca después de que no se pudiese concretar su fichaje el verano pasado, como adelantan desde Onda Regional de Murcia.

«El club murciano está muy cerca de cerrar la marcha de Arturo Molina, que tiene un acuerdo con el Ibiza. El club balear ya tentó al centrocampista el pasado verano antes de que Arturo apostara por regresar al Real Murcia y ahora ha insistido en su fichaje», refleja en su noticia la emisora murciana.

Molina, de 27 años y natural de Abarán (Murcia), desarrolla su fútbol en el mediocampo pero en clave ofensiva, y también podría ocupar el extremo, posición que precisamente dejó libre Abde Damar.

El jugador murciano ya sabe lo que es estar a las órdenes de Guillermo Fernández Romo, ya que el técnico y el centrocampista coincidieron en el Racing de Santander la campaña pasada, donde lograron el ascenso a Segunda División.

El mediocentro, que sería una gran incorporación para los de Romo, ya tuvo grandes propuestas tanto de Segunda A como de Primera RFEF durante el verano, cuando finalmente decidió volver a su lugar natal. Ahora, con la apertura del mercado, de nuevo vuelven a salirle «novias». Una de ellas, según adelantan desde Radio Murcia-Cadena SER, podría ser el CD Castellón, rival directo de la UD Ibiza en el liderato del Grupo 2 de la Primera RFEF.

Sí está claro que el jugador no acabará la temporada en el Real Murcia ya que el propio director deportivo del club grana ha dicho en rueda de prensa que el futbolista había solicitado marcharse. Queda pendiente su destino, mientras, desde la UD Ibiza no han confirmado nada hasta el momento.