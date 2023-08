La UD Ibiza de Romo inicia una nueva era ante el aspirante Córdoba CF

Llegó la hora de la verdad para la UD Ibiza de Guillermo Fernández Romo en su nueva era en Primera RFEF. El tiempo de pruebas y ensayos toca a su fin después de casi un mes y medio de pretemporada y El Arcángel de Córdoba es la primera y complicada plaza en la que el club celeste pretende cimentar su candidatura al ascenso (21,30 horas).

La escuadra celeste, que ya cuenta con las 23 licencias federativas, ha conformado un plantel de muchos quilates con 21 caras nuevas y está pendiente de la llegada de Rubén Castro, que sería la guinda del pastel para uno de los equipos señalados a luchar por las primeras posiciones (so pena de ceder a algún jugador).

Pero como ha venido diciendo el preparador de la UD Ibiza, el papel de favorito tiene que trasladarse a los terrenos de juego en forma de victorias. Y la primera debería llegar frente a un Córdoba que si bien parte con la vitola de aspirante, parece encuadrado en un escalón inferior al del conjunto isleño, a quienes sitúan en la terna de patrones de la Liga en el grupo 2 junto a Málaga CF y Real Murcia.

En lo deportivo, Fernández Romo no tiene aún decidido su once de gala y hoy es previsible que ponga a quienes considere en mejor forma física tras una larga pretemporada. Lo que parece claro es que Álex Gallar, Eugeni y Obolskii llevarán la batuta ofensiva si no hay contratiempos.

Durante los encuentros de preparación, la UD Ibiza ha demostrado tener una importante solidez defensiva aunque también ciertas carencias en la generación de ocasiones de gol. Así, ha saldado los siete amistosos con tres victorias, ante los equipos de inferior categoría Valencia Mestalla (1-0), Penya Independent (4-0) y Manresa (2-0); dos empates sin goles frente al Formentera de Segunda RFEF y el Nàstic de Primera RFEF; y sendas derrotas contra el Albacete de Segunda (2-0) y el Sabadell de la misma categoría que los celestes (2-1).

El Córdoba CF, una incógnita

Por su parte, el Córdoba CF se ha reforzado esta temporada con 10 futbolistas tras firmar una triste novena posición el pasado curso, entre ellos el defensa Adri Castellano, el extremo Adilson Mendes o el delantero balear Alberto Toril. También ha recalado en el club cordobés el exceleste Isma Ruiz, que junto al veterano mediocentro José Luis Recio, con un largo pasado en Primera, son los dos futbolistas más cotizados del plantel del asturiano Iván Ania.

Rubén Castro está atado y sólo falta hacerlo oficial

Rubén Castro pondrá la guinda al pastel de la UD Ibiza si nada se tuerce en las próximas horas. El delantero de 42 años ya ha dado el OK a su fichaje por el club celeste descartando otras ofertas y será anunciado tras el encuentro de Córdoba CF. Rubén Castro es el máximo goleador de la historia del Betis con 147 goles en 290 partidos. También es el primer jugador en número de partidos y el tercero en goles entre Primera y segunda División.Llega libre tras rescindir en el Málaga CF.