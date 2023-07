La UD Ibiza continuará teniendo el uso preferente del Estadio de Can Misses en la temporada 23/24, tal y como confirmó ayer el alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, tras una reunión mantenida por la mañana en el Patronato de Deportes. A la cita acudieron, además del jefe del gobierno local, y, por supuesto, la concejala de Deportes, Ana Ferrer, los presidentes del club celeste, el CD Ibiza y el Club Atletisme Pitiús: Amadeo Salvo, Antonio Palma y Toni Roig, respectivamente.

Al finalizar el encuentro, Triguero destacó ante la prensa que desde el inicio de la legislatura han mantenido contactos con todas las partes implicadas, coincidiendo, todas ellas, en la necesidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, ante la imposibilidad de alcanzar una propuesta apoyada unánimemente, el Ayuntamiento comunicó ayer a los tres clubes la resolución (transitoria) que ha decidido adoptar para el curso 23/24 y que incluye hasta 14 puntos. En todo caso, se ha marcado un nuevo calendario de reuniones (la próxima será el 6 de julio) para acabar de desarrollar y pulir la resolución con las demandas que puedan formular las entidades afectadas. «A partir del desarrollo de todos los puntos de la resolución, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ibiza inician hoy [por ayer] el desarrollo de un convenio que todas las partes tendrán que firmar para poder desarrollar sus actividades a lo largo de esta temporada 23/24», explicó el primer edil, quien destacó que se «inicia una nueva fase» en Vila de «convivencia, cooperación y colaboración».

Mejoras en Can Misses II

Uno de esto puntos es que «la UD tendrá la acción preferente de utilización del Estadio Municipal de Can Misses» y que el Cedé, por su parte, tendrá preferencia en el uso de Can Misses II, en cuyas instalaciones el Ayuntamiento se ha comprometido a ejecutar mejoras. Además, en declaraciones a los medios, el alcalde explicó que el CD podrá disponer del estadio, si así lo considera, para la celebración de los encuentros de play-off a Segunda RFEF.

Por otro lado, el Consistorio «pondrá a disposición del CD Ibiza y del Club Atletisme Pitiús un espacio multiusos para encuentros, reuniones, presentaciones y similares». Las tres entidades deportivas compartirán el gimnasio del estadio y lo que venía denominándose Can Misses III será reconocido como pista de atletismo, por lo que su uso preferente será para los clubes de dicho deporte de la ciudad. Además, la Udé podrá disponer de la zona habilitada de césped en la pista de atletismo tres días por semana, zona de la que el CD podrá disponer un día cada 15 días para entrenamientos; y un día cada 15 días para competiciones.

Otro punto a destacar es que se marca un techo en el municipio de entidades deportivas en base a los clubes existentes en la temporada 22/23. Además, Rafa Triguero anunció la creación de una comisión de seguimiento y control de la resolución planteada por el equipo de gobierno, en el marco de la cual se deberán desarrollar otras cuestiones, como los costes de mantenimiento del césped de la pista de atletismo.

Tras la reunión en la sede del Patronato de Deportes, donde se convocó de urgencia a los medios de comunicación, Amadeo Salvo y Toni Roig prefirieron no ofrecer declaraciones. Quien sí quiso valorar la decisión del Consistorio fue Antonio Palma, quien aunque volvió a defender que el Cedé pueda jugar en Can Misses, agradeció la actitud del nuevo gobierno municipal: «Valoro mucho que se nos haya dado la posibilidad de hablar, cosa que no se hizo hace dos años. Ahora nos hemos sentado todos en una mesa, pero todavía hay camino. Hay que hablar todavía de muchas cosas». Así, recordó su postura: «Siempre pediremos jugar en Can Misses, y si el Ayuntamiento dice que no, respetaremos esa decisión, pero en Can Misses III el público se moja, tiene frío, tiene calor y está muy lejos del campo». «Todavía no se ha decidido todo», insistió Palma.

Además, el presidente rojillo destacó que están dispuestos a pagar los costes de jugar en el estadio en el caso de compartirlo con el club presidido por Amadeo Salvo: «Hoy [por ayer] he dicho al Ayuntamiento que estaría dispuesto a pagar los gastos que nos corresponderían a nosotros si jugásemos en Can Misses. Lo que a nosotros nos haga falta para hacer ese partido de competición».

Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, valora que todas las partes hayan podido sentarse a dialogar

Sobre la mejora anunciada de Can Misses II, Palma señaló: «Ya era hora, está en unas condiciones pésimas. Juguemos o no allí los partidos oficiales, hay que hacerlo».

A pesar de que por el momento el CD y el Club Atletisme Pitiús no han logrado materializar sus propuestas, Triguero aseguró que «la propuesta por escrito de todas las entidades ha sido bastante más exigente que la decisión que hemos adoptado, pero aquí está prevaleciendo el interés general de los ciudadanos, del deporte y de los deportistas de la ciudad».

En todo caso, el alcalde hizo hincapié varias veces en el cambio de rumbo en cuanto al diálogo entre todas las partes: «Nos hemos dicho muchas cosas a lo largo de estas sesiones, pero nos quedamos con aquello en lo que han coincidido representantes y, este viernes, en el transcurso de la reunión de esta mañana, los presidentes de estas entidades. Se ha dicho que tenemos que ser capaces de convivir y algún representante ha expuesto que incluso sería necesario unir lazos».

Resolución urgente

Cabe destacar que esta distribución del uso de las instalaciones de Can Misses se tuvo que decidir y comunicar ayer con tal de «evitar graves perjuicios a uno de los interesados, ya que la Federación de Fútbol de les Illes Balears ha requerido a los clubes establecer los terrenos de competición antes del 30 de junio», señalaron ayer desde el Consistorio. Entre los puntos comunicados por el Ayuntamiento también se incluye que «cualquier alteración o modificación de la presente resolución se deberá desarrollar con acuerdo de las partes» y que «se continuará trabajando para mejorar la optimización del uso y distribución de los espacios para el fútbol base, así como para establecer un marco de convivencia y respeto del mismo».