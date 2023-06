El Ayuntamiento de Eivissa ha comunicado este viernes a los clubes UD Ibiza, CD Ibiza y Club Atletismo Pitiús la organización que ha establecido para el uso equitativo del Estadio Municipal de Can Misses, de Can Misses II y de la pista de atletismo. "Hace menos de dos semanas que tomé posesión como alcalde y en mi discurso de investidura señalé que en este mandato se esperaba de cada uno de los 25 concejales y concejalas que desempeñásemos nuestras funciones con altura de miras, capacidad de diálogo y consenso. Durante estos días al frente del segundo ayuntamiento más importante de Baleares, mi equipo y yo hemos querido gestionar con el máximo respeto, discreción y responsabilidad una situación que consideramos que no ha dado la imagen deseada del deporte del municipio y que no proyecta los valores que queremos transmitir, sobre todo entre los más pequeños", ha señalado el alcalde Rafa Triguero.

Tras diversas reuniones y encuentros con todas las partes implicadas, UD Ibiza, CD Ibiza y Club Atletisme Pitiús, esta misma mañana el Ayuntamiento ha anunciado a los clubes su propuesta equitativa de uso de algunas de las instalaciones deportivas municipales, tal y como ha manifestado el alcalde de la ciudad, acompañado por la concejala de Deportes, Ana Ferrer, en declaraciones a los medios de comunicación, que han sido convocados de urgencia en la sede del Patronato de Deportes. Triguero ha justificado que esta distribución se ha decidido y comunicado este viernes para evitar graves perjuicios a uno de los interesados, ya que la Federación de Fútbol de les Illes Balears ha requerido a los clubes establecer los terrenos de competición antes del 30 de junio. A continuación, el alcalde del Ayuntamiento d'Eivissa ha señalado que "para garantizar el uso correcto de las instalaciones municipales y con el principal objetivo de velar siempre por el interés general", el Ayuntamiento d'Eivissa ha establecido el siguiente reparto entre los tres clubs en cuestión, que se resume en los siguientes apartados, que el jefe del gobierno local ha expuesto ante la prensa: 1. Generar un mejor clima de colaboración y cooperación entre las entidades y la institución. 2. Que la UD Ibiza tendrá la acción preferente de utilización del Estadio Municipal de Can Misses. 3. Que lo que venía denominándose Can Misses III será reconocida como pista de Atletismo y su acción preferente de utilización será para el Atletismo. 4. Que el CD Ibiza tendrá la acción preferente de utilización de Can Misses II. 5. Que la UD Ibiza, CAP y CD Ibiza compartirán el gimnasio del Estadio de Can Misses. 6. Que el Ayuntamiento de Ibiza pondrá a disposición del CD Ibiza y CAP un espacio multiusos para encuentros, reuniones, presentaciones y similares. 7. Que el Ayuntamiento de Ibiza se compromete a habilitar y mejorar las instalaciones de Can Misses II. 8. Que el CD Ibiza podrá disponer del Estadio Municipal de Can Misses, si así lo considera, para la celebración de los encuentros de play-off a Segunda RFEF. 9. Que la UD Ibiza podrá disponer de la zona habilitada de césped en la pista de atletismo tres días por semana. 10. Que el CD Ibiza podrá disponer de la zona habilitada de césped en la pista de atletismo un día cada 15 días para entrenamientos; y un día cada 15 días para competiciones. 11. Que cualquier alteración o modificación de la presente resolución se deberá desarrollar con acuerdo de las partes. 12. Que se continuará trabajando para mejorar la optimización del uso y distribución de los espacios para el fútbol base, así como para establecer un marco de convivencia y respecto del mismo. 13. Que se marca un techo en el municipio de entidades deportivas, con el tope establecido por los clubes existentes en la temporada 2022/23. 14. Que se creará una comisión de seguimiento y control de la resolución planteada. En la misma se seguirá desarrollando el resto de cuestiones pendientes de resolver.