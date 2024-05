El Trasmapi UD Ibiza se prepara para un fin de semana de infarto

El Trasmapi UD Ibiza HCE se jugará gran parte de sus aspiraciones de esta temporada el próximo sábado a las 19 horas a domicilio frente al Villa de Aranda en el último partido de División de Honor Plata. La competición está todavía con todo por decidir en la zona baja de la clasificación, con cinco equipos que quieren evitar la única plaza de descenso directo y la plaza del play-off de permanencia que quedan en juego. El Agustinos Alicante, equipo que estaba descendido tras su derrota en el último partido ante el Horneo Alicante (14º), vuelve a tener vida tras la alineación indebida de su rival, lo que le otorgó la victoria en ese partido, y es el último clasificado de un triple empate con el BM Alcobendas (12º), y los ibicencos (13º).

Tres equipos descienden directamente y otro jugará el play-off de permanencia frente a uno de los equipos que promocionen desde Primera Nacional. La plaza de descenso directo, que ahora mismo está ocupada por el Agustinos Alicante, puede llegar a ser ocupada por otros cuatro conjuntos, dependiendo de los resultados que se den en la última jornada. El Trasmapi UD Ibiza HCE, que cuenta con 24 puntos en 29 jornadas y ahora mismo jugaría ese play-off de permanencia, está empatado a puntos con el BM Alcobendas y los alicantinos, a los que tienen ganado el goal average, y tiene a un punto al Atlético Novas (10º) y al BM Oviedo (11º), por lo que podría adelantar hasta tres posiciones ganando el sábado en Aranda. Difícil tarea tienen los pupilos de Tilves, que se enfrentan al equipo más en forma de la competición (7 victorias seguidas) y con el hándicap de jugar a domicilio. Contarán, eso sí, con la baza de que el Villa de Aranda no se juega nada en esta última jornada, ya que tiene asegurado el billete para el play-off de ascenso a Liga Asobal.

Las cuentas del Trasmapi para mantener la categoría son claras: deberá ganar y esperar resultados. Si los ibicencos ganan y cualquiera de sus tres predecesores pierde, estarán salvados. Si gana y empata el BM Oviedo, también se salvarán, ya que tienen ganado el goal average al conjunto asturiano. De la misma manera, si los insulares ganan y el BM Alcobendas no, serán los madrileños los damnificados y a los que les toque jugar para no perder la categoría. Si no ganan y gana el Agustinos Alicante, descenderán.

El sábado, con el transistor

Ahora, analizaremos los encuentros de los rivales del Trasmapi UD Ibiza HCE en su pelea por no descender. Todos, menos el Agustinos Alicante que juega en casa frente a Los Dólmenes (octavo clasificado sin nada en juego), se enfrentan a domicilio contra equipos que están entre los cinco primeros. El BM Alcobendas visitará al cuarto clasificado, el Caserío Ciudad Real, que ya tiene el play-off asegurado y llega en mala forma, con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. El BM Oviedo visitará al Barcelona B, segundo clasificado y que tampoco se juega nada, ya que al ser el filial del Barcelona (que juega la Liga Asobal), no puede ascender, pero que es un rival muy peligroso y con mucha calidad, con jugadores determinantes que están peleando por hacerse un sitio en el primer equipo. Por último, el Atlético Novas visitará Burgos para medirse al tercer clasificado, que tiene en juego la segunda plaza, precisamente, frente al Barcelona B.

El Villa de Aranda, en forma

En lo que respecta al rival del Trasmapi UD Ibiza HCE, el Villa de Aranda, es un equipo que se hace muy fuerte en casa. En lo que llevamos de año han perdido un solo partido ante el líder, el BM Guadalajara, por un gol de diferencia. Por lo que el conjunto dirigido por Eugenio Tilves deberá hacer un gran partido para tratar de rascar algo en el Polideportivo Santiago Manguán.

Contarán con la baza de que su rival querrá dosificar esfuerzos de cara a la Final Four de Alcobendas, en la que tratará de dar el salto a la Liga Asobal, máxima categoría nacional, por lo que los insulares deberán aprovechar esta pequeña ventaja y salir con mucha intensidad desde el inicio del partido. En la ida disputada en Es Pratet, 26-29 para los de Mariano Ortega.

Será una prueba de fuego para los ibicencos, que llegan en un gran estado de forma con tres victorias seguidas, su mejor registro de toda la temporada, y que tratarán de buscar la sorpresa en un partido que será muy complicado y que medirá el temple y los nervios de los pupilos de Tilves que, en caso de perder, podrían verse relegados al ostracismo de la Primera Nacional o, en el mejor de los casos, alargar la temporada y tratar de salvarse en el vibrante play-off de permanencia.

