Recibimiento de altura a Álex Prats a su llegada a Ibiza

El joven piloto ibicenco Álex Prats no olvidará jamás el recibimiento sorpresa que le dispensaron este lunes, a su llegada al aeropuerto de Ibiza, una veintena de personas entre familiares y compañeros del MFIE, en señal de homenaje por su flamante y reciente título de campeón del Mundo de motonáutica en la modalidad de Runabout GP4.

El piloto isleño, feliz y contento por su regreso a casa tras dos semanas de viaje para competir, aseguró que el emotivo recibimiento sorpresa que le tributaron sus allegados fue «muy guay» porque tenía muchas ganas de «reencontrarse» con su gente, entre ellos Agustín Ribas, presidente del MFIE, y su gran amigo Toni Vingut, piloto de rallies y un veterano participante ya en el Dakar.

«Verlos a todos ahí en el aeropuerto ha sido increíble», confesó Álex Prats, al tiempo que explicó: «No me esperaba para nada este recibimiento. Me ha encantado verlos a todos juntos al llegar y creo que es un buen homenaje a mi título. Ahora mi reto es ir a por el Europeo. Este fin de semana he competido y he quedado segundo. Y dentro de dos semanas se celebrará la segunda y última prueba, donde espero poder ganar y llevarme también el campeonato para hacer un doblete».