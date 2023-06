Pablo Hempler, jugador de Ibiza de básquet adaptado: «He dado un salto de calidad y he vivido una temporada muy interesante»

Pablo Hempler, el primer jugador de baloncesto en silla de ruedas de Ibiza que ha conseguido jugar en una categoría nacional, vive días felices tras completar con éxito su primera experiencia en activo en la a Segunda División española y en la Liga Catalana, en las que ha competido por partida doble esta temporada 2022-23 enrolado en las filas del Club DiscaEsports mallorquín y con el Club Bàsquet Binissalem.

En este sentido, el jugador de baloncesto de Sant Jordi ha mostrado a Diario de Ibiza una «gran satisfacción» por «las gratas sensaciones» con las que ha terminado esta campaña deportiva, en la que, además de quedar campeón de la Liga Catalana con el CB Binissalem, ha tenido la oportunidad de disfrutar de toda una Final Four de ascenso a Primera División con el Club DiscaEsports, un hito completamente histórico para el deporte adaptado pitiuso.

«He vivido una temporada que ha sido muy interesante, aunque se nota el cambio de categoría. Estoy muy contento de haber ganado la Liga Catalana en mi primer año y debutando además con el CB Binissalem en esa competición, que es un buen logro. Y, después, con el DiscaEsports, hemos conseguido llegar a la Final Four de Segunda División, que no es nada fácil porque hay equipos muy buenos y también es un gran éxito, a pesar de no haber podido ascender», comenta feliz y orgulloso Pablo Hempler, al tiempo que destaca: «De cara al próximo año mi intención es que siga todo igual. Continuar con los dos equipos, si el cuerpo aguanta, ya que son muchas jornadas de viaje con uno y otro equipo, y eso cansa mucho. Me gustaría renovar con el Binissalem y revalidar el título , además de tratar de volver a la Final Four con el DiscaEsports, a ver si en la próxima campaña podemos ganarla, aunque es algo complicado».

En lo que respecta a su progresión como deportista, Pablo Hempler asegura que esta temporada ha experimentado «un gran salto de calidad», al estar entrenando y jugando con jugadores veteranos de un alto nivel y con gente que es muy buena.

«Les observas y aprendes mucho con ellos. Y luego en los entrenamientos progresas mucho con los consejos que te dan porque algunos son jugadores que cuentan con mucha experiencia y que te hacen mejorar siempre, lo cual es también una alegría», detalla el ibicenco.