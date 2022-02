Álvaro Jiménez: «Paco nos da la vida a jugadores como yo»

Álvaro Jiménez, que jugó la segunda parte en el conato de remontada contra el Real Zaragoza (2-2), fue presentado ayer como nuevo futbolista de la UD Ibiza. El extremo cordobés llega en calidad de cedido por el Cádiz de Primera hasta final de temporada y este lunes demostró en Can Misses su velocidad y desborde por ambas bandas, partiendo desde el perfil zurdo que deja Mati Bogusz tras su lesión de rodilla.

«Creo que el fútbol es un estado de ánimo y ayer–anteayer para el lector– se me vio. No estoy a mi mejor nivel pero me encontré bastante bien, con buenas sensaciones y con confianza», indicó en su primera intervención el atacante de 26 años formado en las inferiores del Córdoba y del Real Madrid.

El futbolista andaluz explicó que se decantó por la UD Ibiza por su proyecto y por la filosofía de juego de Paco Jémez. «Quería esperar a la opción que para mi juego y como veo el fútbol fuese la mejor y creo que he acertado. Ayer se vio, estuve cómodo. Paco te da libertad y confianza, a jugadores de mis características nos da la vida. Me falta un poco de ritmo pero me encontré bien, lástima no haber remontado», argumentó.

Álvaro Jiménez reconoció que ante el Zaragoza «se vio una segunda parte increíble, arrolladora». «Si jugamos así pocos equipos pueden plantarnos cara», aseguró el extremo cordobés, encantado con la respuesta de la afición ibicenca. «Ver a niños que les incitas jugar al fútbol, que piden tu camiseta, que les gusta lo que ven… Eso engancha mucho», concluyó.