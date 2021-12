Fran Grima: «No creo que el míster tenga que cargar con toda la culpa»

Fran Grima siempre hablar claro, aunque ayer lo hizo de su entrenador sin saber que minutos después sería destituido. El capitán de la UD Ibiza estaba devastado tras la derrota, y en su ejercicio de responsabilidad repartió culpas sobre la mala dinámica del equipo, escenificada ayer con dos errores fatales en defensiva y una absoluta ceguera goleadora.

«Estamos a muerte con el míster, no creo que tenga que cargar con toda la culpa. Si no salen los resultados para mí es de todos, los jugadores tenemos que dar un paso adelante y esto se tiene que sacar con el trabajo de todos. No queremos entrar en ese run-run. Queremos desconectar y cuando volvamos pensar en ir a ganar cada partido. Hay que corregir errores defensivos y ofensivos. Tocará trabajar más», explicó en sala de prensa tras abandonar un vestuario «bastante jodido» por la derrota.

«Ya no sé si es mala suerte o que hemos entrado en una espiral que todo nos va en contra. En la línea de estas semanas en casa, todo nos penaliza, cualquier error se convierte en gol para ellos y es inexplicable lo nuestro de cara a puerta. Te vienen los fantasmas de que ‘no va a entrar’», lamentó el lateral derecho, que como capitán insistió en que la plantilla no puede «bajar los brazos». «Toca desconectar y volver más fuerte que nunca», concluyó el defensa catalán.