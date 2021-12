Carcedo se veía «con mucha fuerza y moral» para darle la vuelta a la crisis

El ya exentrenador de la UD Ibiza, Juan Carlos Carcedo, no alcanzaba a imaginar un desenlace como el que vivió minutos después de comparecer ante los medios tras la derrota con el Sporting.

El técnico riojano no esperaba bajo ningún concepto un cese fulminante tras una primera vuelta en la que siempre se mantuvieron fuera de los puestos de descenso y que cierra con 5 victorias, 10 empates y 6 derrotas.

Carcedo, que ya es historia en el club por ser el entrenador con el que se alcanzó el ascenso a Segunda División, estaba «convencido» de que el equipo regresaría del parón navideño «con energías renovadas». Atendiendo a los antecedentes en el club, los periodistas preguntaron a Carcedo si veía peligrar su puesto tras la derrota. Y de sus palabras se desprende que no había recibido ningún tipo de ultimatum. «No me preocupa nada, estamos trabajando bien. Estamos en la mitad de lo que era una maratón y hemos cumplimentado lo que suele valer para la permanencia (25 puntos). En Can Misses tenemos que dar un plus, pero esto es largo. Después de Navidades vamos a volver con energías renovadas», se reafirmó.

Carcedo dijo estar convencido de que su equipo reaccionaría tras seis jornadas sin conocer la victoria y con una alarmante sequía goleadora.«Estoy con mucha fuerza y mucha moral porque veo cómo se esfuerzan los jugadores. Ellos quieren, y eso me da moral y fuerza. Estamos a mitad de temporada y podríamos estar mejor, pero somos un recién ascendido. Estoy convencido de que lo van a sacar adelante los jugadores», argumentó ante la prensa mientras se acordaba su destitución en las entrañas de Can Misses.

Tras conocer la noticia, Carcedo ofreció un breve tuit de despedida tras una temporada y media en el club celeste. «Hoy dejamos de pertenecer a la UD Ibiza. Gracias a las personas que forman parte del club, a los jugadores, a los aficionados que siempre nos habéis apoyado y especialmente, a mi cuerpo técnico. De corazón, los mejores éxitos para la UD Ibiza», escribió el técnico de 48 años.