El sindicato médico Simebal ha registrado en el Servicio de Salud un escrito dirigido al gerente de Atención Primaria, Miguel Caldentey, y al director general del IB-Salud, Juli Fuster, en el que denuncia la imposición a los médicos de un "cambio sustancial" de horarios de Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y una modificación de los turnos.

En una nota de prensa, Simebal ha pedido "formalidad y transparencia" en la toma de decisiones que afectan a las condiciones de trabajo del personal del SUAP.

En particular, el sindicato considera que la modificación del horario no corresponde a una buena organización del servicio, al obligar a asumir domicilios que son parte de la labor ordinaria de los centros de salud y no del SUAP.

Por otra parte, han apuntado, los sustitutos de los que dependen el servicio y organización del SUAP no estarán disponibles a las 15.00 horas, por lo que esta medida es inviable para la gestión del servicio.

La organización sindical ha explicado que en mayo el director gerente envió una propuesta al equipo directivo de los SUAP en la que, en el apartado de cobertura asistencial, reflejaba que la atención domiciliaria se realizará con dos equipos de domicilios de 15.00 a 17.00 y el viernes a partir de las 15.00 horas.

Para Simebal, las instrucciones reflejadas en esta propuesta no tienen ninguna validez legal ni dan cobertura a ningún cambio de horario ni de otras condiciones laborales, por lo que han reclamado que se negocien en el ámbito que corresponde y plasmen en un documento formalmente elaborado por el órgano competente y debidamente motivado.

Al mismo tiempo, han pedido que cualquier modificación de condiciones de trabajo del personal del SUAP se realice en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad.