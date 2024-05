Las viviendas en suelo rústico que se legalicen en Baleares no se podrán destinar al alquiler vacacional

El Govern ha anunciado que las viviendas en suelo rústico que se legalicen no se podrán destinar al alquiler vacacional. El Ejecutivo autonómico, que ratificó hace un mes la amnistía urbanística que se aplicará en aquellas edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito, incluirá una excepción según ha explicado el vicepresidente, Antoni Costa: "Se podrían dar casos en que se hubiera hecho una vivienda totalmente legal, pero en un momento dado un espacio o apartado estuviera fuera de ordenación y podría ser que se hiciera una regularización. No tendría ningún sentido que se les privara absolutamente de esta posibilidad cuando la otra parte se ha hecho legalmente y con licencia".

El portavoz del Govern no descartó hace unas semanas que las construcciones amnistiadas pudieran destinarse a alquiler turístico y se limitó a asegurar que "veremos, lo que no se podrá restringir es que estas edificaciones pudieran destinarse a la venta, pero en el caso del alquiler turístico se tiene que decidir, aunque lo más probable es que no se permita". En este sentido, Costa recalcó que el Ejecutivo si tiene potestad para vetar que se destinen a este tipo de alquileres aunque no quiso confirmar que se fuera a aplicar.

En este sentido, Costa ha reivindicado la necesidad de tomar medidas "restrictivas y valientes" desde el consenso y el pacto porque afecta al futuro de los ciudadanos de Baleares: "Este Govern siempre ha dicho que en esta Comunidad no se puede crecer sin límites, hace meses que decimos que el patrón de crecimiento basado en el volumen es un patrón de crecimiento insostenible en el medio y largo plazo".