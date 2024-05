El PP dice que no tocará el catalán pero no descarta presiones de Vox tras la manifestación en Palma

“Si me preguntan si el PP tiene pensado iniciar otra tramitación legislativa en relación a la lengua, yo le digo que no”. El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, asegura que su formación no tocará el catalán pero no descarta presiones por parte de sus socios de Vox tras la masiva manifestación de ayer en la Plaza Mayor de Palma: “Evidentemente los grupos parlamentarios son susceptibles de presentar las iniciativas que quieran”.

Los populares ponen como límite el Estatut de Autonomia, que deja claro que el catalán es la lengua propia de Baleares, en cuanto a las futuras negociaciones con Vox. Sagreras otorga “máximo respeto” a la concentración de miles de personas convocada por la OCB y Joves per la Llengua, aunque afirma que “no nos encontrarán en la confrontación lingüística” y defiende que “no habrá retroceso estatutario” en esta legislatura: “Hemos defendido siempre el Estatut, no entraremos en debates estériles [en referencia a la posibilidad de cambiar el catalán por el ‘balear’ como pide Vox]. Además, reivindica que no se ha cambiado ninguna normativa y no se recorta ningún derecho.

El PP aún tiene pendiente "llevar a cabo el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública” después del acuerdo con Vox, que se sumaría a la eliminación del requisito en la sanidad, el plan para la segregación lingüística o la imposición por primera vez del castellano en las comunicaciones del Parlament.

“Me consta que la presidenta del Govern tiene una relación de trabajo cordial con la directiva de la OCB y Joves per la Llengua, cultiva la relación e intenta llegar a entendimientos”, añade el portavoz de los populares, quien considera que el Ejecutivo autonómico no debe reflexionar ni cambiar su política lingüística a pesar de las exigencias de los manifestantes.