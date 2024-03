Romo, entrenador de la UD Ibiza: «No voy a permitir que nos inmolemos»

Guillermo Fernández Romo lamentó tras la derrota que durante el partido se fueron dando «todas las circunstancias en contra» de la UD Ibiza y dijo que hay que «darle la regularidad al juego, tener más situaciones de gol y acertarlas» ya que, como subrayó, «nadie esperaba perder viendo cómo había entrado el equipo al partido». «No puedo ser muy injusto con la voluntad, la actitud y la mejora futbolística que han tenido los chicos. Esa sensación de ir a por todas es importante que la tengamos y es el camino a seguir», apuntó sobre el partido.

En cuanto a si ve en riesgo su continuidad al frente del conjunto celeste, indicó que de eso no se puede «ocupar» y reconoció que tras la derrota, el presidente, Amadeo Salvo, y él comentaron el partido «con la normalidad de siempre». «Mi visión no la pierdo porque es a 38 jornadas y lo que pueda venir. El foco está puesto en la semana de trabajo y hay derrotas que te acercan a las victorias. Aunque estamos en una dinámica dura y cada derrota es un mal domingo y un mal sabor de boca», agregó el técnico madrileño, al que le preocupa «recuperar a los jugadores a nivel anímico».

«Sé cuál es mi trabajo, que es tener a la gente preparada al máximo y ganar partidos, y ahora no lo estamos haciendo. Pero conozco las capacidades que tengo, creo en la experiencia que tengo, creo en la trayectoria que tengo y por eso me veo como visionario de lo que tenemos que hacer. Pero hay que demostrarlo», puntualizó a cerca de su situación en el equipo.

Respecto a si la plantilla podrá levantar esta situación, añadió que no pueden «caer en la inmolación». «No lo puedo permitir como líder del vestuario, tenemos que reponernos bien en lo anímico, relacionarlo en el juego e ir a por todas en estos nueve partidos que nos quedan», concluyó.

Romero, técnico del Ceuta

Por su parte, José Juan Romero explicó que celebró la victoria «como se merece ganar en Ibiza, que eso le da valor al club porque si lo celebramos con más ímpetu es por ganar en un escenario muy difícil. Por lo visto a alguno no le ha sentado muy bien, pero nada más allá de eso», dijo el técnico del Ceuta, que no cree que hiciera algún gesto irrespetuoso con el equipo y la afición de la UD Ibiza. «Hay que saber perder y ganar, yo supe perder allí cuando me expulsaron injustamente y no fui a por nadie. Pero es fútbol y no pasa nada», añadió. Por último, señaló que la UD Ibiza «va a luchar por ser campeón» ya que está «haciendo una temporada extraordinaria» y añadió que pronto va a cambiar la dinámica porque «tiene un entrenador extraordinario, de lo mejor que puede tener».