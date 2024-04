La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano y Podarcis aúnan esfuerzos para concienciar a los más jóvenes

Uno de los objetivos prioritarios en cada edición de la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, es la lucha por mantener el entorno en el que se desarrolla la prueba. Por eso, en cada edición se conciencia a los participantes de la importancia de gestionar sus residuos y no dañar el ecosistema ibicenco, para poder seguir disfrutando de esta prueba por muchos años. Durante el desarrollo del evento, además, Herbusa se ocupa de la gestión de residuos en los puntos de avituallamiento y tras el paso del último corredor durante la carrera. Pero la lucha de la organización no acaba ahí y es por eso que junto a PODARCIS GROUP, acuden a los colegios para concienciar a los más pequeños de la importancia de proteger el entorno.

Daniel Ramón Manera, CEO PODARCIS GROUP, es el encargado de acudir a los centros de enseñanza para explicar lo que es la Vuelta a Ibiza y que los deportes en la naturaleza tienen que ser compatibles con la protección y conservación del entorno. En esta ocasión, el jueves 25 a las 10 de la mañana, Daniel estará presente en el colegio Can Bonet en Sant Antoni de Portmany. “Les descubrimos que este evento por sí mismo no presenta contaminación, que el único punto problemático es la gestión de recursos. La Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano atraviesa entornos protegidos y tanto la organización como sus colaboradores realizan un control muy exhaustivo”, asegura Daniel.

Juanjo Planells, responsable de la organización, confirma este punto. “Gracias a nuestro convenio con Herbusa, podemos asegurar que la gestión de residuos que pueden generarse durante los tres días que dura la prueba es excepcional. Es un tema que siempre nos ha preocupado mucho y cada año intentamos mejorar”.

En estas charlas, además, se habla de la importancia del reciclaje cuando se realizan actividades que puedan afectar al entorno. “Mediante una dinámica de juegos, se les enseña dónde tienen que ubicar cada desperdicio y que no se pueden dejar residuos por ahí cuando estás disfrutando de la naturaleza”, continúa Daniel. “Para los que formamos PODARCIS, esto es una oportunidad para concienciar a los niños. Gran parte del equipo somos ciclistas y sabemos que es una actividad perfectamente compatible. Hace años se puso en duda esto, asi que desde 2015 hacemos un estudio para demostrar que estos espacios protegidos no sufren ningún deterioro. Realizamos un completo estudio para ello”.

Aquellos medios interesados en recibir más información sobre PODARCIS y su trabajo junto a la Vuelta a Ibiza MTB SCOTT by Shimano, podrán acercarse hasta Can Bonet y hablar con Daniel Ramón o Juanjo Planells.