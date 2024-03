La UD Ibiza puede ponerse a un punto del liderato tras la agónica victoria del Córdoba en Castellón

La UD Ibiza necesita dar carpetazo a la crisis deportiva en la que se ha instalado las cinco últimas semanas para retomar la pelea por el ascenso directo en una jornada, la vigésimo octava en el grupo 2 de Primera RFEF, que se presenta de nuevo crucial para el devenir de la competición. Los de Fernández Romo quieren salir del bache con un triunfo este domingo (12 horas) frente al Real Murcia de un viejo conocido como Pablo Alfaro que les garantice seguir la estela del CD Castellón, que ayer perdió por 2-3 en un encuentro vibrante frente al Córdoba, ahora segundo clasificado. El resultado comprime de tal manera la cabeza de la tabla que aunque la UD Ibiza se acuesta en tercera posición, puede situarse a un solo punto del liderato si logra el triunfo en territorio grana.

La principal premisa para asaltar el primer puesto es que la UD Ibiza recupere su mejor versión y vuelva a la senda de las victorias después de cinco jornadas en las que ha sumado tres empates en casa y dos derrotas a domicilio. Tropiezos que además han llegado en el tramo más liviano del calendario. Ahora se redobla la dificultad y el primer obstáculo es un Real Murcia inestable y en tierra de nadie, que deambula a siete puntos del ‘play-off’ y que no enlaza tres victorias seguidas desde el lejano mes de octubre.

El exceleste Pablo Alfaro no ha sido capaz de mejorar los números de Munúa y después de cosechar tres derrotas en las cuatro últimas jornadas mantiene al equipo grana en décima posición y a la afición abatida y decepcionado con el club. Eso convierte al Real Murcia en un rival más peligroso si cabe para un Ibiza que necesita reencontrarse con su mejor versión de cara al tramo más importante del curso. Los de Romo experimentaron cierta mejoría el pasado domingo ante el Algeciras (2-2), pero la tempranera expulsión de Javi Jiménez, que hoy será baja en Nueva Condomina, condicionó un encuentro en el que los celestes rompieron su sequía goleadora con tantos de Cedric y Tienza. El delantero formado en Mallorca podría repetir titularidad en detrimento de Obolskii, pero los planes de Romo para tratar de doblegar de nuevo al Real Murcia (la ida se saldó con 3-1) son una incógnita.

Alfaro analizó este viernes a la UD Ibiza tras la derrota del pasado fin de semana en Linarejos y aseguró que confía en los suyos para un partido de máxima exigencia. «Sabemos que nos toca un rival que domina en nuestro grupo desde la primera jornada, pero posiblemente ahora no está en su mejor momento. Aún así, la dificultad va a ser grande y debemos estar preparados», expresó el maño antes de reconocer que prefiere medirse con su exequipo ahora que en plena racha de triunfos: «Todos preferimos enfrentarnos a un rival que no esté tan fuerte en ese momento, pero no nos tenemos que confiar. Sabemos que es uno de los dos equipos referentes del grupo, que tiene poso y no necesita dominar las situaciones para competir muy bien porque esperan su momento».

El técnico del conjunto grana, que exige a los suyos un paso adelante contra los ibicencos para «mirar hacia arriba» en la tabla, recupera a José Ruiz, Dani Vega y Larrea, mientras que el central Marcos Mauro es baja por molestias físicas. Por su parte, Fernández Romo no podrá contar con Javi Jiménez por sanción, Olaortua por lesión y Arturo Molina por la cláusula del miedo que incluyó el club murcianista para su traspaso al Ibiza.