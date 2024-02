Guillermo Fernández Romo, entrenador de la UD Ibiza: «Para nada ha habido suficiencia por que viniera el último clasificado»

Guillermo Fernández Romo se expresó en la rueda de prensa posterior al partido como si su equipo no hubiera sufrido para superar al colista. Lejos de reconocer que los suyos jugaron con un ritmo y una intensidad inferiores a lo habitual, el técnico madrileño extrajo «muchas cosas positivas» como «la quinta victoria consecutiva en casa», anotó «otro gol a balón parado», el hecho de « recortar puntos con el primero» y la «muy buena actitud» de sus futbolistas.

«En todos los campos hay mucha dificultad, te exigen, te aprietan, y por eso hay muchas cosas positivas en haber ganado hoy. Aunque como hacemos siempre, analizamos el partido para que las cosas que podemos mejorar, las hagamos», explicó Romo, quien insistió en que los celestes acumulan «12 partidos sin perder» y lograron «la quinta victoria en casa». «La regularidad es buena, la actitud de los chicos es inmejorable y lo estamos sacando adelante», reiteró.

«Muchos partidos metiendo tres goles en casa»

Romo recordó que su equipo llevaba «muchos partidos metiendo tres goles en casa» y justificó lo ajustado del resultado «por el nivel de acierto en el área contraria». «El 2-0 estaba siempre sobre el papel. Pero [si no marcas] los partidos se acaban haciendo pesados y yo no desprestigio al rival, que tiene buenos jugadores y 'piernas'. Algo positivo es que no hemos parado de correr para quitar la pelota. Mi sensación es que estábamos teniendo el control. Los partidos donde no seamos capaces de poderlos cerrar, al menos sacarlos», subrayó el preparador celeste, que «para nada» tuvo la sensación de que sus futbolistas jugaran «con suficiencia» por la clasificación del rival. «Hay días que no te sale todo lo bien que quieres y delante tienes un equipo con la calidad para hacerte daño», concluyó.

Mientras tanto, el entrenador del filial del Granada, Germán Crespo, lamentó que el gol de la UD Ibiza llegó «en una falta evitable» que «regaló» su equipo, una «falta de concentración» que «arrastran» durante todo el curso. «En la segunda parte solo recuerdo un disparo lejano de ellos y hemos tenido ocasiones suficientes para no irnos con el marcador a cero», indicó Crespo.