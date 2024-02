Juan Giménez: «El proyecto de la UD Ibiza es muy respetado en el fútbol español»

Juan Giménez (Moncofar, Castellón, 13 de noviembre de 1990) está protagonizando una exitosa primera etapa en la UD Ibiza al frente del recién creado departamento de Fútbol Profesional del club celeste. En coordinación con Guillermo Fernández Romo, el castellonense ha hecho olvidar la gris etapa de Miguel Ángel Gómez confeciconando una plantilla homogénea y curtida que está ofreciendo un rendimiento espectacular en Primera RFEF. Giménez trabajó las dos últimas temporadas como adjunto de la secretaría técnica del Deportivo de La Coruña, tras pasar anteriormente cuatro años en la dirección deportiva de la UE Cornellà donde coincidió con Fernández Romo.

¿Cómo valora el mercado invernal de fichajes y en qué medida gana competitividad la plantilla con las incorporaciones de Arturo y Eric?

Teniendo prudencia porque todavía falta la segunda parte del campeonato, estamos satisfechos con el rendimiento de nuestros futbolistas. Entonces en el mercado de invierno tampoco íbamos a hacer un número significativo de incorporaciones. Lo que queríamos era gente que nos ayudase en ese camino que tenemos trazado desde el verano y que dentro de lo que somos viniese a aportar. Gente que pudiese tener una entrada y un rendimiento inmediato y probado; en esos parámetros nos hemos movido. Arturo Molina es un futbolista que ya ha demostrado de lo que es capaz, tanto en la categoría como en Segunda. Le conocemos perfectamente, trae el aliciente de haber trabajado con este cuerpo técnico. Y Eric Mojonell estaba en dinámica del primer equipo del Girona. Ellos también estaban teniendo lesiones y no conseguíamos que nos lo diesen y por eso ha llegado un poco más tarde. Iñaki (Olaortua) hacia el día 22 se confirmó su lesión, esperamos que esté pronto de vuelta con nosotros (en poco más de dos meses), pero entendíamos que era importante incorporar un central más que además puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa. Estamos satisfechos.

¿En qué porcentaje han conseguido la plantilla que pretendían para esta temporada?

Estamos muy cerca de lo que nosotros queríamos ser, estamos encontrando los resultados, estamos en un nivel de puntuación de entorno al 80% de los puntos en disputa los hemos conseguido, tenemos 50 puntos sobre 63, eso hace que el nivel de satisfacción con los futbolistas y con su rendimiento sea muy grande. En verano teníamos una visión, tratamos de plasmarla, no sabíamos si esa visión iba a ser suficiente en el camino hacia ganar partidos, y con el trabajo que está realizando Guillermo y el resto del ‘staff’, estamos consiguiendo acercarnos a esos números.

La planificación deportiva ha cambiado drásticamente respecto a la anterior etapa. ¿Ha encontrado muchas facilidades a nivel económico y de autonomía para trabajar?

Sí, no solo a través de las herramientas que nos dan, sino de las conductas de la gente del club, del presidente. Es indudable que tenemos facilidades para poder lograr los objetivos: la tranquilidad para lograrlo, la autonomía y el apoyo a la vez. Estamos satisfechos de cuál es nuestro entorno de trabajo. Evidentemente eso no garantiza nada, luego hay que tener un buen día a día, rendimiento, buenos futbolistas para poder lograrlo, pero estamos muy satisfechos de las condiciones de trabajo que tenemos a todos los niveles, y eso es importante.

Para firmar futbolistas, técnicos o dirigentes como usted, la UD Ibiza ‘vende’ un proyecto que tiene el objetivo a corto o medio de plazo de llegar a Primera División?

El músculo financiero que tiene la entidad lo tienen también otros equipos de nuestra categoría. La Primera Federación se ha elitizado mucho, vemos muchos proyectos que tienen un nivel económico grande y que a lo mejor por una u otra razón no consiguen tener un nivel de acierto o puntuación como el que nosotros, con máxima cautela, estamos mostrando por ahora. Otra cosa es la visión de futuro que el presidente tenga sobre el club, ese nivel de ambición y determinación está claro que hace que el lugar sea más atractivo. Pero creo que se deben combinar las dos cosas, ese nivel de visión ambicioso y la prudencia de que a la vuelta d lla esquina viene una derrota y trastoca tus planes.

¿Cómo se les convence para venir a futbolistas de categoría superior como Eugeni, Gallar o Soko?

[Risas] Creo que hay un punto de que la responsabilidad no es solo mía, es esa comunión con el cuerpo técnico, con el entrenador, que hace que el futbolista sienta que hay un proyecto común, una estabilidad en el trabajo y que va a poder ser feliz en un día a día ordenado. Todos tenemos la aspiración de ser felices en nuestro día a día, en el trabajo, y por ahí comienza todo. Hemos traído futbolistas que venían de Segunda División o clubes muy relevantes y todos vienen con el objetivo de mejorar pero también de ser felices compartiendo un objetivo común. Eso en el día a día se está notando mucho, que todos, independientemente si juegan más o menos, tiene claro el objetivo del club, lo están respetando y están trabajando para ello.

La gente está contenta y feliz con el desarrollo de la temporada

¿Ha corrido el riesgo la UD Ibiza de perder a alguno de estos jugadores en el mercado de invierno?

La verdad es que no porque nadie se quería ir. Eso es lo mejor que te puede pasar y nos pone muy felices y nos indica que la gente está contenta y feliz con el desarrollo de la temporada, eso para nosotros es importante y un motivo de satisfacción.

¿Le molesta que pueda opinarse que el éxito de la UD Ibiza se reduce a fichar a golpe de talonario?

Me gustaría que se publicasen como pasa en otros países los salarios de la Liga y la gente quedaría bastante sorprendida con eso. Nosotros tenemos unas herramientas a nivel económico que nos permite estar soñando con jugar la promoción de ascenso o hacer buenas plantillas, pero es que la Liga está repleta de grandes presupuestos. El año pasado descendieron de Segunda el Málaga, la Ponferradina y el Lugo además de nosotros. La Liga contenía equipos como el Murcia, el Córdoba o el Deportivo de la Coruña que tienen capacidades económicas muy importantes, y luego hay que ver el nivel de acierto que tienes a la hora de salir a buscar futbolistas. Y luego qué partido es capaz de sacarle a los futbolistas el cuerpo técnico y en este caso Guillermo. Entonces, no me molesta y no le presto atención, pero es faltar a la verdad.

¿Le está sorprendiendo el rendimiento individual y colectivo de la plantilla? ¿Cuál es el secreto para gestionar un vestuario de tanto nivel y con tantos egos?

En eso la persona que tiene la capacidad de optimizar todos esos recursos es el entrenador. Tiene una trayectoria que lo avala y que responde a cualquier pregunta y no tienen sentido que yo hable de él. Pero para mí es una tranquilidad muy grande contar con un entrenador que tienes tan presente, que va a hacer siempre las cosas con sentido común, con una coherencia máxima, sin egos, sin excentricidades. Para mí es oro. Eso en el rendimiento individual y colectivo se ve muy reflejado. Y coincido en que es excepcional el nivel que todos los futbolistas están teniendo durante esta primera fase de campeonato los que están jugando más y los que están jugando menos.

¿Tiene ganas de ver ya al equipo en la primera posición? Cree que está haciendo méritos suficientes para estar líder?

El equipo está haciendo méritos para ganar los partidos. En el cómputo general de los partidos estamos haciendo méritos para ganar, y a través de ganar y llevar 50 de 63 puntos y haber sufrido solo una derrota en todo el campeonato podríamos ser acreedores de ser líderes, pero la realidad hoy es que hay otro equipo que ha hecho 52 y más méritos para ocupar esa primera posición. Pero de verdad que no es una situación obsesiva, estamos arrancando febrero y nos tiene que preocupar el partido siguiente. Todo lo demás queda lejos, dependemos de nosotros mismos, también el Castellón, y por detrás vienen equipos con el mismo potencial y músculo económico que nosotros. Ahora nos fijamos en el Castellón. pero a lo mejor a final de Liga hay otro equipos que se empareja con nosotros.

¿Febrero y marzo serán meses decisivos para despejar esa lucha por el título de Liga?

No lo sé, pero si atendemos a lo que viene sucediendo hasta ahora, no parece que vaya a ser así. Hasta ahora ha sido todo muy igualado y regular, los equipos se han mantenido estables y a distancias cortas. Tenemos dos partidos seguidos en casa que nos hacen mucha ilusión, pero fuera también hemos ido con la máxima exigencia de ganar. Hay que ir con los cinco sentidos a los partidos que tenemos delante de las narices.

Usted viene de un club como el Deportivo, con otra dimensión a nivel de masa social, estadio…¿Se trabaja mejor sin esa presión de un entorno tan exigente o echan en falta esa gran masa de aficionados?

Lo llevamos con naturalidad. El club tiene pocos años de historia, es un club joven, es su octavo año. Se está haciendo un gran trabajo para fidelizar una masa social cada vez más importante. Yo me siento súper querido, siento que tenemos un nivel de apoyo muy alto. Se dan las condiciones para desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera y mis 7-8 meses aquí están repletos de buenas cosas, de buen ambiente. Estamos muy felices del ambiente que vivimos en Can Misses, que fuera de casa con desplazamientos con muchísima dificultad siempre hay gente del Ibiza, y no siento menos presión que en Coruña. Ni en Cornellà. La presión es intrínseca al nivel de autoexigencia que tenemos, que es muy alto. Así se consiguen los objetivos, lo tenemos muy claro. El cuerpo técnico y la plantilla es muy responsable con el objetivo y eso ni quita ni pone presión.

¿Tiene mucho margen de crecimiento la UD Ibiza?

Sí, creo que hay un presidente que tiene una visión que incluye aspectos como el estadio, instalaciones…Y un nivel de determinación alto de hacer las cosas. Es cuestión de tiempo que el club vaya creciendo, pero ya es atractivo para los futbolistas, muchos de ellos proceden de Segunda División. El proyecto es atractivo, tiene mucha credibilidad; a parte del corto plazo, es un proyecto sólido, muy respetado en el fútbol español y eso habla claramente de cuál es la evolución y la línea que está siguiendo el club.