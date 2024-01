Como cada viernes en la sala de prensa del Palladium Can Misses, Guillermo Fernández Romo ha atendido a los medios para realizar la previa al partido que su equipo, la UD Ibiza, disputará el domingo frente al Intercity en Alicante. Sin embargo, y teniendo en cuenta que en menos de una semana se acaba el plazo de fichajes, el tema principal fue el mercado, y sobre esto este medio quiso cuestionarle.

Como publicamos hoy, haciéndonos eco de la información que se va publicando en Murcia, el mediocampista Arturo Molina parece muy cerca del club celeste. Fernández Romo sobre esto ha dicho que “entra dentro del perfil de los jugadores que nos encantaría incorporar, por capacidades y porque es muy complementario a lo que somos, con esa versatilidad además que él tiene para adaptarse a diferentes posiciones” señalando ya el interés, más teniendo en cuenta que el propio técnico tuvo a sus órdenes al jugador murciano la temporada pasada en Santander, cuando ambos pertenecían a la disciplina del Racing. El propio Romo ha dejado caer que su incorporación será un hecho al comentar que “entiendo que todavía no puedo comunicar nada, pero espero que sea para bien, y si al final termina de venir con nosotros pues estaremos encantados”. Al acabar su intervención respecto a la cuestión del jugador todavía en las filas del Real Murcia, el preparador ha dicho que “estaremos encantados no solo por tener un jugador más, si no él especialmente que es un chico extraordinario”.

Respecto al mercado de fichajes, el técnico también fue cuestionado por la lesión de Olartua (el club ha comunicado que ha sufrido una rotura del menisco externo en la rodilla izquierda), que a ojos del preparador “es una baja sensible en un jugador que ha sido muy importante” pero que, más allá de los tiempos que se manejen para la recuperación, pueden abrir la puerta a una incorporación ya que “algún plan te puede cambiar” y, respecto a estos cambios, el propio entrenador ha dicho que “tendremos que ir viendo si hacemos alguna incorporación en esa posición”.

Más allá del mercado de fichajes que está a punto de expirar, el técnico también habló del partido, y concretamente del que su equipo disputará este domingo. El Intercity ha sido el único equipo capaz de ganar a la UD Ibiza hasta el momento en los 20 choques de competición liguera que ha habido hasta la fecha para los celestes. Respecto a las posibles ganas de revancha que pudiese haber en el conjunto que el madrileño dirige, el entrenador no cree que “se de esa situación en el equipo”, sin embargo sí afirma que “tenemos la espinita porque ellos son un buen equipo, aquí hicieron un buen partido y nosotros no fuimos capaces ni de igualar” lo que, para Romo, debería dar un aliciente a los suyos “más que el resquemor”, sin olvidar que “vamos contra un buen equipo, que está lleno de buenos jugadores, que ellos tienen un objetivo también alto dentro de su proyecto y que sabemos que va a ser otra vez un partido muy complicado”.

Precisamente, el rival alicantino llega a esta jornada con una suma de cinco choques sin lograr la victoria, lo que les ubica a 7 puntos de la zona de ‘play-off’. Sin embargo para Guillermo Fernández Romo esto es un extra que “los hace más difíciles todavía”. “Nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos que hacer bien el domingo, en un contexto que sabemos que es difícil por el campo, por el rival, por la propuesta y por el nivel de competitividad que ellos tienen” explicó el mister, recalcando que “vamos a ver cómo somos capaces de adaptarnos, haciéndolo con mucha prudencia, con serenidad a la hora de prepararnos y después con toda la ambición posible para hacer el mejor partido que es al final lo que queremos hacer”.

El encuentro lo disputarán los celestes con las bajas de Olartua por lesión y Olabe y Gallar por sanción. Respecto a la baja de Alex Gallar, asiduo en el once ibicenco prácticamente cada semana, el entrenador ha dejado claro que “hacer de uno que no eres, es imposible” a la posibilidad de que Eugeni adelantase su posición para ocupar la demarcación de Gallar. Sin embargo Romo tiene claro que “mi suerte es tener recursos, tenemos ahí la posibilidad de Eugeni, la posibilidad de jugar con los dos puntas, tenemos la posibilidad de que entre Suleiman, de que entre Arroyo o de que entren otros jugadores”. Quitándole importancia a la baja del '14' celeste, el preparador sí recuerda que “el equipo sin Alex ha jugado varios partidos, en todos ha tenido el nivel competitivo que tenemos que tener y hay que encontrar los recursos entre los que estamos”.

Respecto a esas bajas para la próxima jornada, le cuestionamos sobre la posibilidad de acudir al filial ya que, desde hace tres meses, ningún jugador del ‘B’ forma parte de la expedición con el primer equipo para disputar una jornada. El mister ha recalcado que “habitualmente entrenan Oscar y Xairo con nosotros durante prácticamente toda la temporada, hacen muy buen trabajo y son cosas que iremos viendo” ha finalizado el entrenador de la UD Ibiza.