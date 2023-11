La UD Ibiza se desplaza esta jornada a Melilla para enfrentarse con el colista del grupo II de Primera RFEF y para Guillermo Fernández Romo, preparador de los celestes, el encuentro tendrá el mismo impacto y relevancia que el anterior contra el Málaga (1-1) y el siguiente frente al líder Castellón. El de este domingo (20 horas) será un partido «trampa, como lo son todos», asegura el técnico madrileño, quien ha insistido en sala de prensa en que siguen siendo «un equipo nuevo y totalmente en construcción».

«Todos los domingos hay que ganar y no hay que dejarse puntos, hay que hacer siempre las cosas bien. Trampa son todos los partidos y todos aquellos donde tú no intentes hacer las cosas bien», ha indicado el preparador celeste, consciente de que para intentar ganar deberán «tener la mentalidad, las intenciones y la organización» en la que trabajan diariamente.

«Mi camino sólo está enfocado en nosotros, no valoro que tengamos menos o más puntos fuera o en casa, esto va por semanas, es independiente el rival y el campo. Nuestra actitud y organización tienen que ser siempre la mejor», ha reiterado un Fernández Romo que mantiene las bajas de Jesús Álvarez y Olabe en medio campo, además de Sequeira en portería al encontrarse con su selección. Respecto a las ausencias, ha dicho que «el éxito de las plantillas no es acordarse del que falta, sino darle valor a los que están». Y tampoco ha desvelado si hará rotaciones pensando en el Castellón: "Las oportunidades las marca el rendimiento y el trabajo de la semana. Esa es la base para la alineación, en mi cabeza no hay partidos señalados para dar oportunidades".

El entrenador de la UD Ibiza ha explicado que en su cabeza «nunca hay una visión de posición en la clasificación porque eso es una regularidad de muchos partidos» y considera que todavía tienen que «seguir preparándose muchísimo para ser un gran equipo». «Seguimos siendo un equipo totalmente en construcción, los procesos no se queman, hay que irlos viviendo y pasando y eso es parte de la madurez del equipo. Tenemos que transformar el proceso en aprendizaje», ha subrayado Fernández Romo antes de admitir que en el entorno y en el propio vestuario celeste se mire lo que hacen rivales directos como el Castellón o el Málaga. «Eso no es malo si no te sales de tu camino y quieres acortar los plazos», ha puntualizado.

Sobre el Melilla, último clasificado con seis puntos, ha advertido de que «son un buen equipo». «Es verdad que su dinámica en este inicio de Liga no ha sido como la que ellos hubieran querido, pero yo he estado en esa casa, sé lo que es ese campo y lo que se transmite allí y va a ser un partido muy exigente», ha concluido.