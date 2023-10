El próximo partido de la UD Ibiza tiene lugar este domingo en Can Misses (12 horas) contra el CF Intercity y el míster, Guillermo Fernández Romo, ha avanzado, al ser preguntado por este diario en rueda de prensa, que el portero francés Baptiste Reynet «esta semana ya podrá venir con nosotros». Dos horas más tarde de estas declaraciones, el club ha hecho oficial su fichaje a través de un comunicado de prensa. El guardameta lleva un par de semanas entrenando en Ibiza y pronto debutará como celeste. Ha firmado con la Udé para lo que queda de temporada.

Por otro lado, Álex Gallar «tiene alguna molestia en el sóleo y se está trabajando para que esté en las mejores condiciones posibles».

La idea central del técnico es focalizarse siempre en el próximo partido y no pensar aún en resultados a largo plazo. Todavía queda mucha temporada por delante y «no existirá una excesiva motivación a favor porque hayamos ganado o una relajación por este mismo motivo». «El hecho de que hayamos ganado no nos garantiza continuar haciéndolo. Han pasado muy pocos partidos y para mí es muy irreal darle globalidad a todo lo que está ocurriendo», ha añadido ante los medios en la rueda de prensa ofrecida este viernes en el estadio de Can Misses.

Actualmente, los celestes ocupan la segunda plaza —con 23 puntos (de los 27 posibles)— del grupo 2 de Primera RFEF, donde el Castellón manda con sólo dos puntos más. «Mi experiencia me dice que esto se trata de ir día a día, valorarnos nosotros mismos, nuestros futbolistas, nuestra plantilla, y generar entre nosotros el mejor trabajo posible, sin pensar más allá de las valoraciones externas que se pueden hacer, que están centradas sólo en el resultado», ha insistido Romo.

Tres partidos

Además, la UD se enfrenta a unos días intensos con tres partidos muy seguidos por delante [el de este domingo ante el Intercity, el partido de Copa del Rey del jueves en el campo del Villanovense y el domingo 5 de noviembre en Mérida], aunque Romo asegura que, por el momento están centrados en el partido de este fin de semana: «Es verdad que tenemos otra competición encima entre semana y, además, coincidiendo con el partido en Mérida y las dificultades que nosotros tenemos cada 15 días en las salidas y viajes. Los equipos contrarios se quejan y vienen una vez aquí. Nosotros tenemos que viajar 19 veces». En cualquier caso, ha señalado que «forma parte del hecho de vivir en una isla» y que hay que intentar llevarlo lo mejor posible. «Vamos a hacer un ministage en Extremadura. Así que, aprovechando el viaje del miércoles, ya nos quedaremos allí hasta el domingo», ha explicado Romo como parte positiva.

Sobre el rival inmediato, el Intercity, el míster ha destacado que «es un equipo hecho con mucha intención, con ganas de subir rápido al fútbol profesional»: «Ya están en Primera RFEF y van con una apuesta económica importante para estar en Segunda División. Nos lo va a poner muy complicado porque tiene jugadores de mucho nivel».