Guillermo Fernández Romo quiere que el cancerbero francés Baptiste Reynet disponga de ficha federativa para reforzar la portería celeste, seriamente mermada ante las bajas de larga duración por lesión de Fabricio Agosto, que ha sido operado este jueves con éxito de su lesión en el biceps, y de Lluc Matas. La condición de internacional con Costa Rica de Patrick Sequeira añade incertidumbre en una demarcación crítica como es la portería, razón por la cual el técnico celeste persigue soluciones de inmediato. Y la de Reynet se ha puesto a tiro. El portero francés, que en su carrera acumula más de 200 partido en la Primera División gala, ha convencido a Romo en la semana que lleva entrenando con el equipo. "Con él estamos encantados", ha declarado en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Recreativo Granada, correspondiente a la novena jornada en el grupo 2 de Primera RFEF.

"Hay que ver cómo se termina de cerrar. Estamos viendo la posibilidad de que Reynet se quede con nosotros por el nivel que tiene. Que nos pueda ayudar. Estamos viendo si somos capaces de confirmarlo. No es un tema de convencerme a mí porque es un portero con un nivel muy bueno, ha jugado muchos años en Primera de Francia. Es más un tema burocrático, administrativo, para que si se incorpora desde ya que lo tengamos todo bien definido. Pero con él estamos encantados", ha señalado Romo, que no ha descartado que pueda estar disposible para el domingo. "De momento viajan Patrick e Iker", ha puntualizado.

Sobre el estado de la plantilla celeste, en clara progresión tras las dos últimas victorias consecutivas en casa ante el Real Murcia y el Recreativo de Huelva, ha señalado que "en estos momentos siempre es bueno competir" aunque suponga "un cúmulo de esfuerzos y de mentalidad para sacar adelante los partidos". "Los chicos están preparados como han demostrado para tener esas semanas largas. Tendremos más con la Copa, pero cuando tienes tiempo para dosificar hay más tiempo para analizar y buscar más soluciones".

Fernández Romo no cree que los ánimos de sus futbolistas dependan de los triunfos y confía en que no levanten el pie del acelerador en su visita al filial del Granada. "La moral no nos la tiene que quitar los resultados, pero cuando son a favor la confianza aumenta. Cada partido es diferente y tenemos que buscar la motivación y las mejores versiones. Ahora vamos fuera de casa, donde nos ha costado en las dos últimas salidas, y va a ser otra prueba para mejorar", ha explicado el preparador madrileño en referencia a los dos últimos empates cosechados lejos de Can Misses. "Siempre digo que los contextos cambian y fuera de casa hay más dificultades. Queremos tener la voluntad de hacer el mejor partido posible".

Respecto a la formación que alineará en el feudo nazarí, ha dejado caer que podría realizar alguna modificación respecto a los dos últimos y exitosos onces iniciales: "Las cosas hay que tocarlas en base a unos argumentos y a lo que uno considere, aunque en dos partidos concretos haya repetido equipo y las cosas hayan salido. Pero puede haber muchos jugadores con buena versión que encuentren sus momentos en otros partidos. Perfectamente puede ser una opción que haya alguna alternativa para encontrar al mejor equipo posible".

Bobadilla y Joseda son las únicas bajas confirmadas, y la mejor noticia es que Eugeni estará disponible tras serle retirada una de las dos amarillas que vio ante el Recre. "Podíamos haber perdido a Eugeni y hay que valorar la prontitud con la que el club presentó el recurso, y que cuando te lo dan es porque hubo una injusticia en la primera tarjeta". "Es un jugador importante para nosotros y está dando el nivel pero tenemos cuatro mediocentros más que están apretando. Muchas veces el éxito del que está jugando es que los demás aprietan y están igual de preparados", ha matizado.

También se ha referido el preparador celeste a la gestión de los futbolistas en un vestuario con tanta calidad como el suyo. "De una manera muy natural, no hay estrategias para gestionar estas cosas. Ellos son profesionales y tienen contrato para entrenar y que el entrenador decida. Tienen que preocuparse por estar disponibles y por entrenar bien. Es más fácil cuando tienes un vestuario maduro y gente responsable. Juegan 11 y todos tienen que esperar su momento. Intentamos hacerlo desde la naturalidad, la humanidad, la empatía, sabiendo que tienen sus sentimientos y sus momentos de frustración. Desde su parte existe mucha ayuda, así todo es más sencillo", ha argumentado.

La UD Ibiza está firmando un inicio de temporada sensacional, invicto y a solo dos puntos del líder Castellón. Pero en defensa está encajando demasiados goles (uno por partido) y futbolistas como Escassi han reconocido que deben mejorar la solidez y minimizar los errores. "Yo nunca utilizo lo de portería a cero, siempre insisto en la organización. El fútbol es algo global, no existe el ataque y la defensa por su lado. Tenemos que mejorar la organización de todos, hay situaciones defensivas que podemos intentar solucionarlas, pero hay otras que no. El rival juega, tiene talento y buenos futbolistas y es difícil que se vayan sin chutar a portería", sostiene Romo.

Finalmente, el preparador celeste ha advertido sobre el peligro de un Recreativo Granada que aunque ocupa puestos de descenso tiene futbolistas de mucho potencial. "Preocupa todo, al final los filiales son jugadores elegidos. Todos tienen talento ya jueguen atrás o de medio campo para adelante. Arriba tienen futoblistas importantes con mucho nivel, nos lo van a poner muy complicado. Ahora no hay una regularidad altísima pero han hecho partidos muy buenos y en casa podían haber sacado resultados mejores".