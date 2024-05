Una aurora boreal ilumina de púrpura el cielo de Ibiza

"Tremendo", "espectacular", "único", o "insólito" son algunos de los adjetivos que el fotógrafo Santi Tur utiliza para describir el espectáculo que se vivió anoche en Ibiza cuando el cielo mostró una aurora boreal en tonos púrpura. La imagen que acompaña esta información fue tomada cerca de la medianoche (a las 23.30 horas) en la costa de Santa Agnès, frente a ses Margalides, en la zona popularmente conocida como las Puertas del Cielo, mirando al norte. El espectáculo duró unos 40 minutos, explica el fotógrafo. A las diez de la noche el cielo comenzó a mostrar colores rosados y media hora más tarde comenzaron a aparecer los pilares de luz de la aurora boreal, explica emocionado aún a este diario Santi Tur, conocido en redes sociales como @Atfunk.

Aurora boreal en Ibiza. / Santi Tur

Santi Tur lleva once años fotografiando auroras boreales, ha viajado a Islandia en once ocasiones (la última vez hace tan solo un mes) e incluso ha llevado a sus hijos de tres y siete años a verlas. Aún impresionado por haber presenciado este fenómeno, afirma, con no poca ironía, que en Ibiza "ya sólo falta un volcán". "Las luces eran tan visibles a la vista que tuve que reducir la exposición de la cámara a tres segundos", relata.

"¡Lo de anoche fue histórico! Al principio no nos lo creíamos… pero no hubo más remedio que salir de la cama y salir pitando hacia Santa Inés para ver este espectáculo… ¡Sin palabras!, publica otro fotógrafo, @alexpescao, en Instagram.

¿Aurora boreal en Ibiza?¡Listo! ¡Suena como una mentira, pero no lo es! Anoche pudimos ver este espectáculo con nuestros propios ojos ¡Una tormenta geomagnética de clase G5 (la más alta) estaba golpeando la tierra en ese preciso momento! Esto ha hecho que la aurora se vea en muchos lugares del sur de Europa y entre ellos, ¡Ibiza no podía faltar!, publica otro espectador de la aurora en Instagram, en su cuenta @marctc96.

¿Cómo se forma una aurora boreal?

El Telescopio de Cala d’Hort (TCH) captó anoche las auroras boreales que pudieron verse desde la isla y que han creado "imágenes sorprendentes en los cielos pitiusos, y totalmente inhabituales en estas latitudes", señalan desde la Agrupació Astronómica d'Eivissa (AAE)

Las auroras suelen formarse en latitudes mucho más septentrionales y se forman por la interacción de las partículas procedentes del Sol y el campo magnético que envuelve la Tierra. Dado que esa interacción se produce sobre todo alrededor de los polos, es allí donde suelen verse las auroras en el cielo, explican desde la agrupación.

Sin embargo, esta vez ha ocurrido algo excepcional. El hecho de verse auroras en Ibiza se debe a una potentísima tormenta solar de partículas eyectadas por el Sol que nos alcanzó en la noche de ayer.

Los valores en que se mide la potencia de las mismas es un parámetro científico conocido por sus siglas Kp y van de 0 a 9, donde 0 es calma absoluta y 9 la actividad máxima. "Anoche estuvimos en 9 casi todo el tiempo", asegura la AAE.

Cuando son tan poderosas, doblegan el campo magnético terrestre, que normalmente orienta las partículas cargadas del sol hacia los polos, de modo que caen en latitudes más bajas. A mayor Kp, más pueden alejarse de los polos. "Un valor 9 lo dice todo", afirman desde la AAE.

Actividad solar "muy potente"

El sol está presentando desde hace meses una gran actividad solar, que se traduce en fenómenos como el descrito, así como en una mayor aparición de manchas solares y fulguraciones. La Agrupació Astronómica d'Eivissa (AAE) destaca que la mancha solar observada esta semana ha sido la más grande vista desde que se abrió el Observatorio Astronómico d'Eivissa en 2014. "No es normal la actividad solar de estos días, es muy potente", destaca la agupación, lo que ha hecho que se produzca "un espectáculo único que no se había visto nunca" en la isla.

Sin embargo, la isla sí disfrutó de otra aurora boreal, al menos así consta en una noticia publicada el 27 de enero de 1938 en Diario de Ibiza. La aurora boreal duró desde las 21 hasta las una de la madrugada del 26 de enero y fue captada por el observatorio de San Fernando (Cádiz). "Se trata de un fenómeno magnético impropio de estas latitudes y propio de las regiones polares. Los aparatos magnéticos citados registraron últimamente grandes perturbaciones. El fenómeno se ha observado en toda Europa, desde Escandinavia al Mediterráneo y desde Francia a Polonia, siendo distinto el periodo de duración en los distintos países", relató es Diari.

Noticia de 1938. / D.I.

Además, desde la AAE explican que se trata de un "hecho excepcional en Ibiza" y que es posible que se repitan esta noche entre las tres y las cuatro de la madrugada, pero, también advierten de que a simple vista no son tan fáciles de ver y sólo pueden ser captadas con exposiciones largas de cámara. Existen aplicaciones para saber dónde verlas, informan desde la AAE.

Las imágenes de las auroras boreales se han captado desde diferentes regiones de España y el resto de Europa. Usualmente, el fenómeno se percibe en regiones polares, pero la intensidad de las partículas de la tormenta solar generó una visibilidad general que abarcó zonas muy al sur del Círculo Polar.

Alerta de tormenta solar

La Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió esta semana una alerta de tormenta geomagnética severa, la primera advertencia de este tipo desde enero de 2005. En aquel año, la Tierra recibió la mayor dosis de radiación en 50 años.

También advirtió de que podría emitir una "espectacular exhibición" de luz, o aurora parecida a la aurora boreal, en gran parte del hemisferio norte, incluida Europa. Las tormentas geomagnéticas de esta magnitud son capaces de provocar auroras boreales en latitudes más bajas de lo habitual

La capacidad de estas tormentas para ionizar la atmósfera superior puede generar interrupciones en las señales de radio y satélite, afectando a comunicaciones y navegación a gran escala.

Durante un ciclo solar de 11 años, solo se producen en promedio 100 tormentas de clase G4, lo que hace de este evento una situación no muy frecuente pero de considerable impacto.

Una serie de erupciones solares que este miércoles liberaron grandes volúmenes de plasma en el Sol alertó a los investigadores de la presencia de esta tormenta geomagnética.