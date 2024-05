Esperas de entre tres y seis meses para reparar el coche en los talleres de Ibiza

Nunca es un buen momento para necesitar con urgencia un taller mecánico, pero nunca ha habido un peor momento que ahora. Gran parte de estos establecimientos de Ibiza están colapsados y necesitar una reparación urgente puede suponer un problema muy serio.

«Salí del trabajo. Tenía el coche aparcado en un descampado y cuando volví me encontré destrozada la parte de atrás del vehículo: el parachoces arrancado, la chapa abollada y una luz rota. Ahí empezó la pesadilla», comenta R. M., un vecino de Cala de Bou afectado por esta falta de talleres.

Dado el estado del turismo, resultaba imposible circular con él por la vía pública. R.M. vive en Cala de Bou y trabaja en Sant Rafel, así que el vehículo privado le resulta indispensable para el día a día. Aquí empezó su vía crucis: «Esto me sucedió en abril. Mi compañía de seguros tiene convenio con dos talleres mecánicos de la isla. Uno me dio cita para finales de julio y el otro, para agosto, como mínimo. Y eso no para que me lo repararan, sino para echarle el primer vistazo. En los dos casos me dijeron que estaban saturados y que la espera era de tres o cuatro meses».

Ante esta situación, llamó a la centralita de la aseguradora y la respuesta que recibió supone un retrato a medida de la situación que se vive en la isla: «La encargada me dijo que, aunque la compañía solo trabaja con los talleres conveniados, con Ibiza hacen una excepción. Sus palabras exactas fueron, ‘no sé qué sucede en Ibiza que están todos saturados’, y que si encontraba un taller por mi cuenta, me lo aceptaban».

Sin personal

«La media de lista de espera para reparaciones de chapa, de un golpe pequeño, de una rascada, estaría en tres meses. Hasta agosto, nada», confirma Francisco de la Cruz, gerente de Grupauto y vicepresidente de la Asociación de Talleres Libres, Recambios y Afines de Ibiza y Formentera, vinculada a la Pimeef: «Y eso, si tienes suerte. En algunos sitios la espera es de seis meses, y en otros ni siquiera te dan cita».

Este colapso está obligando a las grandes marcas de automóviles a llevar los coches a reparar a Mallorca, Valencia o a Denia, porque no hay talleres en la isla. Para De la Cruz, esta situación responde a una tormenta perfecta de factores: «No hay mano de obra. No hay profesionales». La falta de mano de obra es un problema transversal en todos los sectores económicos de la isla, cuya raíz está en, cómo no, la falta crónica de vivienda. El gerente de Grupauto conoce esta situación de primera mano: «Nosotros tenemos seis casas alquiladas para nuestros operarios». Pero encontrar viviendas vacías no es fácil: «Como no hay seguridad jurídica, mucha gente que tiene casas prefiere mantenerlas cerradas».

El portavoz de la patronal también apunta a que hay una falta de vocaciones profesionales, no hay relevo generacional: «Tengo cuatro personas que están a punto de jubilarse y, cuando lo hagan, será un problema. No hay gente joven que quiera trabajar en un taller», y eso que, a causa de la falta de personal, los sueldos que se manejan en el sector son muy atractivos.

«Otro punto muy importante es la falta de terreno industrial», señala De la Cruz, lo que impide a los talleres expandirse y trabajar en mejores condiciones: «Llevamos más de veinte años reclamando terrenos industriales. Hay que reorganizar los que hay actualmente».

Depender del coche

El déficit del transporte público y la enfermiza dependencia al vehículo privado que padecen los ciudadanos de la isla deja de ser un lugar común o un latiguillo para convertirse en un terrible dolor de cabeza cuando se sufre en primera persona. Es lo que le sucedió a R. M. cuando se encontró sin coche y sin nadie que se lo reparara. «Necesitaba dos autobuses para ir al trabajo y otros dos para volver. Casi una hora de trayecto», comenta: «Puedes intentar calcular los horarios, pero es que el bus que pasa por Cala de Bou no es que no sea puntual, sino que pasa a la hora que le da la gana».

También ha tenido que echar mano de amigos que se prestasen a acercarle al trabajo y a llevarle de regreso a casa y, los días festivos, no ha tenido más remedio que quedarse en el barrio. «Te genera una impotencia tremenda», confiesa: «En la Península, si tienes una avería en el coche, te lo miran y en dos o tres días ya te lo han reparado. Lo que pasa aquí no es normal. Y es en esta situación cuando te das cuenta del desastre de transporte público que tenemos. Te das cuenta de lo que supone vivir en Ibiza cuando te van mal dadas».

«No estamos ofreciendo el servicio que quisiéramos», admite Francisco de la Cruz, «además, esto provoca que mucha gente que debería llevar el coche a revisar al taller, no lo haga. Muchos vehículos que tendrían que haber pasado por el taller no deberían estar circulando». De la Cruz lanza una pregunta al aire: «¿Por qué que cada vez hay más noticias de coches que se incendian?».n

Suscríbete para seguir leyendo