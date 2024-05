Moody's apunta como un riesgo para la compra de BBVA-Sabadell el incremento de los costes de integración

Moody's apunta que la compra de BBVA por Banco Sabadell pueden conllevar riesgos adicionales como un incremento de los costes de integración de ambas entidades y un retraso en la creación de nuevas sinergias, según un documento de análisis de la agencia de calificación remitido a los medios de comunicación este lunes. La negativa del consejo de la entidad catalana a aceptar la oferta formulada por el banco vasco puede convertir la operación en un "proceso largo y complicado", explican los analistas.

"Una OPA hostil implica mayores costes de ejecución para integrar la estructura del Sabadell en BBVA, que estima que el proceso puede alargarse hasta mediados de 2025", apunta el análisis de Moody's. El documento también resalta la oposición del Gobierno de España a la operación, a la que se han sumado los ejecutivos regionales de la Comunidad Valenciana y Cataluña. "A pesar de estos recelos iniciales, estas afirmaciones pueden cambiar una vez que se pronuncie el Banco Central Europeo y otros organismos", explica la nota.

El documento también señala que la compra del Sabadell por parte de BBVA fortalecería la marca del banco vasco en España, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, donde Banco Sabadell es líder, y le permitiría incrementar su cuota de negocio en un mercado menos rentable, pero más maduro y sólido. "BBVA se haría con un banco con indicadores crediticios más débiles que los suyos, pero el Sabadell podría beneficiarse de una mejor posición crediticia", explican los analistas de Moody's.

Denuncia ante la CNMV

El Banco Sabadell denunció la pasada semana al BBVA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores al considerar que había vulnerado la ley de OPA en la formulación de su oferta por el Sabadell. A pesar de ello, el banco vasco cree que este hecho no tendrá efecto sobre la OPA de carácter hostil que ha lanzado sobre la entidad catalana, según han informado fuentes del mercado este lunes a la agencia Europa Press.

Desde el viernes, la entidad presidida por Carlos Torres se encuentra analizando la comunicación que Banco Sabadell remitió el pasado jueves por la noche a la CNMV y en la que afirmaba que la documentación que BBVA había enviado a los analistas, que no estaba incorporada en el anuncio de la OPA, y la información que se había dado en la reunión vulneraba el artículo 32 de la normativa que regula estas operaciones y que "en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado".

Lo que el Sabadell estaría buscando con esta medida no es tanto paralizar la OPA como que BBVA dé la información de cuáles son los accionistas relevantes con el objetivo de que el mercado tenga con información "completa y transparente". Sabadell, asesorado por Uría Menéndez, quiere dar la batalla jurídica. "La oferta o lo que ha presentado BBVA esta mañana no es correcto en forma. No es un anuncio de OPA conforme a la ley y eso confunde al mercado”, señalan fuentes jurídicas, que insisten en el fin último del banco dirigido por Josep Oliu: que la CNMV anule la oferta.