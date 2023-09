Alain García: «Me siento muy decepcionado con la UD Ibiza»

Alain García no seguirá defendiendo la camiseta de la UD Ibiza. El ya ex jugador del conjunto isleño ha sido elegido como el descarte que había que hacer en la plantilla celeste, tras las incorporaciones de última hora de Soko y Cedric, y ha sido dado de baja como integrante de la UD Ibiza, que le ha otorgado la carta de libertad, después de alcanzar este viernes un acuerdo, según informó la Cadena Ser.

«Se había planteado una cesión, pero no hemos encontrado el equipo adecuado, el jugador tiene derecho a decidir su futuro al final lo que hemos decidido y creemos que es mejor para él es que salga con la carta de libertad», confirmó Juan Giménez en Radio Ibiza de la Cadena Ser.

Alain García, fichado a principios del mes de julio procedente del Ceuta y que debutó como titular en el once de Fernández Romo en el estreno liguero en Córdoba, se mostró «disgustado» tras verse empujado a salir del equipo celeste y aseguró a Diario de Ibiza este viernes que se sentía «muy decepcionado» con la UD Ibiza, al encontrarse «en la calle» cuando apenas faltaban unas cuantas horas para el cierre del mercado de fichajes.

«Estoy molesto con el club porque es una salida que yo no me espero y una situación que parece que me toca como un poco», explicó el defensa jerezano, a la vez que manifestó: «A mí me dejan totalmente vendido. Más que molesto estoy muy decepcionado con la UD Ibiza por cómo han sido las cosas y por cómo se han portado al final conmigo. A mí esto no me había pasado nunca. Ellos sabían que yo este verano tenía otras ofertas muy buenas y yo decidí venir aquí por ellos, porque me insistieron y porque creí que aquí de verdad me querían».

Alain García, lamentó el poco margen de maniobra que le han dejado, al límite del cierre del mercado de fichajes y sin opciones de encinta otro equipo.

«Que me dejen a mí ahora en esta situación, cuando yo venía de hacer un año muy bueno y con toda la ilusión a hacer una temporada con un equipo con aspiraciones de ascender, es muy fuerte. Yo me decanto y apuesto por la UD Ibiza y ahora me dejan sin nada, con una mano delante y otra detrás, porque yo ahora me voy a casa a esperar lo que pasa. He contactado con la AFE para ver cual es la mejor solución», concluyó.