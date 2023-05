¿Qué futuro le espera a la UD Ibiza en el fútbol no profesional?

El futuro de la UD Ibiza se ha llenado de incertidumbres después de certificar su descenso al fútbol no profesional. Ya no es solo qué va a ser de la entidad celeste, su proyecto o incluso su sede en Can Misses. ¿Dónde va a competir? ¿Cómo se rige la Primera RFEF? Porque si son múltiples las dudas que tiene que afrontar la familia Salvo al frente del ámbito deportivo y de las cuentas, no son pocos los problemas que rodean a la competición en la que jugarán los ibicencos a partir del próximo verano.

Lo más importante que hay que saber es que se trata de una distribución que nació en la temporada 2021-2022 para ‘arreglar’ los problemas con los que convivía la anterior Segunda B. Sin embargo, no solo parece que no haya solucionado nada, sino que su vigencia con el formato actual pende de un hilo. Estas fueron palabras del propio Luis Rubiales hace escasos meses: «Se dijo desde un primer momento que la Primera Federación era una categoría experimental. Si funciona, bien, y si no, en dos, tres o cuatro años, volveremos al modelo anterior». El primer cambio con respecto a la Segunda División es la institución que va a amparar al conjunto celeste la próxima campaña. La UD Ibiza va a pasar de pertenecer a la Liga de Fútbol Profesional que dirige Javier Tebas a la Real Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales a la cabeza de todas estas categorías. Con un menor sustento económico y con una menor profesionalización de multitud de cuestiones a las que se había ‘acomodado’ el club las dos últimas temporadas. Por el momento, son 40 equipos los que componen la Primera RFEF repartidos en dos grupos de 20. ¿Con qué criterio se distribuyen? Geográfico. No obstante, la línea divisoria del país suele cambiar en función de los equipos que haya en distintas ciudades y son los propios clubes los que votan los grupos en una asamblea. ¿Con quién competirá la entidad pitiusa? Habrá que esperar a la confección definitiva, pero es posible que haya un derbi balear. El Atlético Baleares lucha por la permanencia en la tercera categoría del fútbol nacional y podría ser uno de los adversarios de la UD Ibiza el próximo ejercicio, o bien la Peña Deportiva si logra el ascenso en el 'play-off'. En el tercer estamento del fútbol español hay cuatro equipos que suben a Segunda División y 10 que bajan hasta Segunda RFEF. Los descensos son simples: los cinco últimos de cada grupo pierden su plaza en la categoría, el 25% de los que compiten en total. En cuanto a los ascensos, el campeón de cada grupo se garantiza automáticamente regresar al fútbol profesional. Para completar las otras dos plazas se realiza un play-off del segundo al quinto puesto y los dos ganadores completan esos cupos. Problemas en Primera RFEF ¿Cómo será la Primera RFEF 2023-2024? En un principio, todo apunta a que seguirá el mismo modelo de esta temporada. Sin embargo, hay una serie de problemas que tienen enfrentados a la RFEF y a los clubes. El más importante es el modelo económico. Rubiales quiere instaurar un control financiero, ya que esta nueva agrupación de categorías estaba ocasionando muchos más gastos que ingresos, generando así multitud de deudas en los clubes y causando una gran división entre las propias entidades tanto económica como a nivel de acuerdos. Otro problema es la televisión. ¿Cómo verán los aficionados celestes a la UD Ibiza? La RFEF ha sacado a concurso los derechos audiovisuales para las próximas tres temporadas por un valor de 7 millones de euros a repartir entre 40 equipos... Y los partidos tendrían lugar los viernes de 19.00 a 23.30 horas y sábados y domingos de 11.00 a 23.30 horas. Reestructuración de la UD Ibiza Así que es más que evidente que la UD Ibiza tendrá que acometer una profunda reestructuración para adaptarse ahora a una categoría no profesional con otros ingresos y gastos. Lo primero es acertar con el nuevo director deportivo para el tercer escalón tras la salida de Miguel Ángel Gómez. Al margen de que habrá una gran limpieza en la plantilla, muchos trabajadores estarían obligados a dejar sus puestos en sus áreas, aunque el objetivo expresado por Amadeo Salvo es el de «crecer» para proseguir con la famosa «escalada a la cima». El futuro es incierto aunque el club ya ha manifestado su deseo de regresar cuanto antes al fútbol profesional. Fácil no va a ser. Ahora toca pensar y plantear a la perfección la próxima temporada para no incurrir en los mismos errores de planificación de plantilla y cuerpo técnico que han lastrado este curso.