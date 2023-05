El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, ha protagonizado este viernes la primera rueda de prensa en Eivissa tras certificarse el descenso del equipo a Primera RFEF el pasado fin de semana en Santander. El técnico andaluz ha reconocido que es «un momento difícil» y que se le viene «a la cabeza el resumen de un año» en el que, en su opinión, les ha faltado «capacidad para conseguir el objetivo».

«No soy un entrenador de excusas ni de quejas pero es evidente que nos ha faltado capacidad», ha insistido en la previa del encuentro de este domingo frente al Albacete (Palladium-Can Misses, 16,15 horas), antes de desgranar varios «momentos claves» para que finalmente la UD Ibiza no haya conseguido mantenerse en Segunda División: «En el mes de enero, sin entrar a valorar la estrategia que adoptamos de cambiar parcialmente la plantilla, nos hizo estar en obras durante ese mes, incluso jugadores que vinieron con déficit de forma. Y otro momento fue en el que diseñamos esa estrategia de acercamiento; hubo un tramo de cinco partidos, Huesca, Andorra, Villarreal B, Mirandés y Sporting que se podían haber ganado todos y no conseguimos ni el 50% de los puntos. No nos dio para acercarnos cuando coincidía con un discurso más optimista».

Alcaraz ha reconocido que enero «el ambiente era pesimista» pero que en las jornadas siguientes todos se «ilusionaron» porque «lo que transmitía el equipo al conceder pocas derrotas y estar cerca de ganar, era que podía ganar». «Pero a partir de Tenerife fue más pensar en las matemáticas que otra cosa porque por sensaciones y resultados era prácticamente inviable», ha puntualizado.

Para Alcaraz, una vez consumado el descenso «es más importante hacer introspección que no señalar» posibles culpables. «Prefiero pensar que me ha faltado capacidad como entrenador para salvar al equipo y aprender de lo que pueda no haber hecho bien», ha advertido antes de confesar que para él descender a falta de cuatro jornadas con 29 puntos «sí es un fracaso». «La palabra es fea porque fracasa quien no lo intenta. Ser ganador no es ganar porque nadie gana siempre, para mí hemos sido ganadores en cuanto a nuestro intento y día a día, pero sí que es una decepción bajando con 29 puntos a falta de cuatro partidos», ha argumentado.

Sobre su futuro, ha manifestado que no tendrá «ningún problema» en «sentarse a hablar» sobre una posible continuidad en Primera RFEF, aunque antes ha reconocido que todavía no han existido contactos en este sentido con la propiedad. «Estos temas son delicados, hay que ser bastante escrupuloso en la respuesta. Creo que la propiedad está haciendo balance, está en un momento de transición y en un momento de luto. Yo pienso que como mínimo tenemos una conversación pendiente, constructiva, para analizar el año. Nos sentaremos y hablaremos», ha añadido Alcaraz.

Finalmente, el preparador granadino ha destacado la importancia de seguir compitiendo todos los partidos porque, según ha advertido, se juegan «bastante». «Tenemos que pelearlo, hasta para hundirse hay que saber y tenemos que estar ahí en ese respeto, a la afición, que tiene derecho a estar enfadada y que lo que vean sea digno y potable. Pero no será fácil porque jugamos con equipos que se juegan mucho. Nuestro nivel de activación va a depender de tirar de responsabilidad, disciplina, profesionalidad, pero emotivamente es el que es y hay que pelearlo. Prefiero hundirme como el director de orquesta del Titanic que como el capitán del Costa Concordia», ha concluido.