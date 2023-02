Una UD Ibiza sin suerte y sin poder darse una alegría

Can Misses, escenario de una esperpéntica decisión del var. La UD Ibiza no tuvo este domingo suerte en su enfrentamiento directo contra la SD Ponferradina en un partido en el que jugó bien una hora, pero en el que acabó sufriendo en los últimos compases para poder sumar un punto con el empate (1-1) que mostraba el marcador. Un empate que pudo verse alterado en la segunda parte, cuando se reclamó en el área berciana un penalti por manos de un defensor, pero que dio lugar posteriormente a un tanto de la Ponferradina y a una esperpéntica y surrealista decisión arbitral a instancias del VAR, que terminó anulando el gol de los visitantes y no concediendo la pena máxima a los ibicencos, para decretar un fuera de juego previo, en una interpretación que nadie en Can Misses llegó a entender del todo.