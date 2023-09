La larga, aclamada y prolífica carrera de María Teresa Campos ha dado para dejar muchos y muy grandes momentazos de la historia de la televisión. Y entre ellos, el que protagonizó junto a otro titán de la pequeña pantalla española, Jorge Javier Vázquez, quien estos días está muy apenado por el fallecimiento de una periodista y presentadora a la que siempre ha respetado y admirado, pero con la que llegó a chocar en directo en Telecinco.

Y ese choque ha sido recordado ahora por algunos telespectadores españoles. Ocurrió en una emisión vespertina de Telecinco, en pleno Sálvame, el programa que aupó a Jorge Javier Vázquez a los altares de la televisión patria, recientemente finiquitado por la cadena de Mediaset. María Teresa Campos lo abroncó por su actitud con la audiencia, y Jorge Javier no aguantó el chaparrón y acabó yéndose por su propia voluntad del plató de su propio programa.

El momento revivido por algunos internautas fue de alta tensión. Y no se quedó en un simple amago: Jorge Javier dejó el micrófono y la petaca y se fue de Sálvame, para volver solo cuando María Teresa Campos había terminado su participación en el mítico programa de Telecinco,

La secuencia es la siguiente. En un cara a cara en una sección del programa, María Teresa Campos le espetó un reproche a Jorge Javier Vázquez. "Lo que le molesta (a los telespectadores) es que a veces seas despectivo con ellos. Eso les molesta. La semana pasada dijiste que te daba igual si te quisieran o no, porque tú ya tenías la gente que te quería", le dijo la histórica presentadora, fallecida esta misma semana.

Jorge Javier quiso replicar, pero María Teresa Campos no le dejaba casi meter baza. "Dijiste lo que dijiste, y si no que te pongan el vídeo", reiteró ella. Entonces llegó la airada e inesperada reacción del presentador de Badalona.

"Mira, me largo. Ya estoy harto, ya está bien. Siempre esta así, estoy hasta las narices de que me enfrentes a la gente que nos ve. Paso de hacer esta sección", exclamó Jorge Javier mientras se ponía en pie, se quitaba el micrófono y se iba muy enfadado del plató de Sálvame.

Por contra, María Teresa Campos, manteniendo la compostura y un gran temple, siguió sentada en su sitio. "Yo no voy a dar la imagen de levantarme de aquí", decía con mucha calma mientras se oían, ya desde fuera de cámara, los gritos y quejas de Jorge Javier.

Finalmente, con la clase que siempre le caracterizó en pantalla, María Teresa Campos reclamó al director de Sálvame que pusiese fin a la sección para que ella se pudiese levantar e ir. Fue su hija Terelu Campos la que ejerció momentáneamente de presentadora para despedirla. "Teresa, muchísimas gracias", le dijo.

Una vez hubo que continuar Sálvame, ya sin María Teresa Campos, Terelu reclamó la vuelta del presentador estrella del programa: "Las seis menos diez de la tarde. Jorge Javier, me imagino que estará ya preparado..."

Recordemos este momentazo donde María Teresa Campos se encara a un Jorge Javier Vázquez crecidísimo y miserable y donde se ve a Terelu mordiéndose la lengua y las ganas de arrancarle el corazón a J.J pic.twitter.com/zM6Q1GehOr — deadbirds (@__deadbirds__) September 6, 2023

Jorge Javier, con la habilidad que siempre le caracterizó para improvisar discursos emocionales, quiso a su regreso explicarse. "Quiero pedir perdón a la audiencia por haber abandonado el plató, mi puesto de trabajo. Creo que siempre hemos recibido aquí a Teresa con gran generosidad, siempre la hemos apoyado, pero uno se harta de que continuamente, delante de una persona que viene a tu casa, me tenga que justificar y tenga que hacer frente a acusaciones semana tras semana. Hay un día que se te hinchan y no aguantas más. Por el respeto que tengo a Teresa, no quiero compartir ya sección con ella, pero no es un arranque de un día, es un depósito que se ha ido colmando semana tras semana. Lo siento mucho, no volverá a pasar", expresó el presentador catalán.

Fue el memorable rifirrafe que tuvieron María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez. Pero no enturbió después la gran relación que mantuvieron, pues, como reconoció el propio Jorge Javier en su discurso tras el enfrentamiento, siempre respetó y reverenció a la Campos y su brillante trayectoria.