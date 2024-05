Si te llaman de uno de estos prefijos no lo cojas: es la estafa de la llamada perdida

No hay día que no suene nuestro teléfono móvil o fijo que no intenten vendernos algo o estafarnos. Los timadores perfeccionan sus técnicas y cada vez resulta más difícil detectarlos y más fácil caer en sus redes. Una de las estafas de este tipo que más registra la Policía es la de la llamada perdida o Wangiri.

La OCU ha alertado recientemente de un nuevo truco, al que ha llamado Wangiri, que significa 'llamada y corte' en japonés.

Funciona de la siguiente forma: te llaman pero cuando coges el teléfono cuelgan. El timo está en que si devuelves la llamada para comprobar quién te ha hecho esa llamada en realidad estás telefoneando a un número de tarifación especial que te cobrará bastante.

Lo peor de este fraude es que como la mayoría de nosotros tenemos contratadas tarifas planas con nuestro operador telefónico, ya no tenemos la costumbre de revisar las facturas, pero si te timan con Wangiri verás que aparece en ellas.

Estas llamadas suelen provenir de números extranjeros, con prefijos de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria. Esto conlleva tarifas adicionales por llamar a números internacionales.

Estos son los seis prefijos más comunes que se utilizan para estas llamadas fraudulentas:

212: Marruecos.

225: Costa de Marfil.

233: Ghana.

234: Nigeria.

355: Albania.

387: Bosnia-Herzegovina.

Cómo detectar el fraude

La única manera de prevenir esta estafa es no devolviendo la llamada perdida, o no haciéndolo antes verificar quién te llamaba. Lo mejor es que compruebes el número y aquí te damos algunas pistas: