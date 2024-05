Embajadores del lujo en Ibiza: del Bentley al caviar

Ibiza ya tiene nuevos embajadores del lujo. Siete, en concreto. Todos ellos recibieron ayer su nombramiento en una gala en la que esa faceta exclusiva y de alto standing estuvo presente desde el primer minuto. Y es que los asistentes al evento, celebrado en el OD Talamanca, lo primero que veían al llegar era un espectacular Bentley.

Entre los nombrados este año por Ibiza Luxury Destination para cumplir con la labor de mostrar la Ibiza más lujosa figuran deportistas, chefs, empresarios y diseñadores. Quienes recibieron ayer este reconocimiento son Jamie Carragher, exfutbolista británico que desempeñó toda su trayectoria en el Liverpool Football Club, y Robert Pirès, que se alzó con la copa del Mundial de fútbol que ganó la selección francesa en el 98. Los dos nuevas estrellas Michelin de la isla, David Grussaute, chef del restaurante Unic, y Walter Sidoravicious, de Omasake by Walt, entran también a formar parte de los embajadores. Lo mismo que los diseñadores de Vintage Ibiza, José Antonio Marí y Alberto Serra, cuyos modelos lucían ayer, de hecho, las azafatas encargadas de atender a los invitados. Por último, a la nómina de los nombramientos se suma el hotelero Marc Rahola Matutes, en cuyo establecimiento se celebró la gala.

Además, recogió sus credenciales uno de los embajadores nombrados el año pasado, Wayne Lineker, empresario que en 2023 no pudo estar en el acto, según explicaron desde la organización de la gala, en la que también se dieron a conocer los nuevos partners de Ibiza Luxury Destination: Iberia, «líder en el sector de la aviación»; y The Boutique GSA, «una agencia global que conecta agencias de viajes de lujo con destinos, hoteles y experiencias exclusivas», liderada por Laura Rodríguez. «Tenemos estas dos nuevas incorporaciones como partners, junto con la continuidad de Welojets, una compañía de primer nivel global que ofrece vuelos privados en cualquier lugar del mundo», indicaron desde la organización, que aprovechó la gala para dar la bienvenida «a los nuevos miembros que encarnan el espíritu del lujo ibicenco». Estos son Ibiza Yatch Services, «líder en servicios náuticos con más de 20 años de experiencia en Ibiza y Formentera»; Cala Bassa Beach Club, «que ofrece lujo y comodidad en un entorno espectacular con tres restaurantes frente al mar»; Jaima Proyect SL, «creando hogares exclusivos con una visión única desde 2016»; el Hotel Riomar, «recientemente premiado por Forbes como el mejor hotel con vistas al mar en Ibiza», y el restaurante IT, «un verdadero templo en el puerto de Ibiza para los amantes de la gastronomía».

En la celebración, en la azotea del establecimiento, no faltó el photocall, en el que pocos de los asistentes se resistieron a posar. Ni tampoco los regalos. Todos ellos se llevaron a casa un fular. Además, como punto final a la velada, se sirvió un cóctel en el que, además de canapés, hubo una degustación de uno de los productos que más se asocian con el lujo: caviar.